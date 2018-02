1 / 1

Foto: Foto: TIM SPERLICH

Das Theater vom Rabenberg aus Burgpreppach gastiert am Dienstag, 27. Februar, im Stadtteilzentrum, Königsberger Straße 11, in der Kitzinger Siedlung. Geboten wird um 16 Uhr das Stück vom kleinen Raben Socke, der laut Pressemitteilung eine Nachricht von Frau Dachs an die Eule überbringen soll. Das 45-minütige Stück ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Karten zu 7 Euro gibt's an der Tageskasse, 30 Minuten vor Beginn der Vorstellung.