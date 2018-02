Feuerwehr hat ein neues Ehrenmitglied

Ein beschädigter Maibaum hat der Feuerwehr viel Arbeit gemacht, aber auch sonst war viel zu tun.

Der Schulungsraum im alten Feuerwehrhaus Mainbernheim war zur Jahreshauptversammlung voll besetzt. Vorsitzender Holger Düll erinnerte an die Veranstaltungen des Vorjahres. Besonders geehrt wurde Rosemarie „Romi“ Siemers für 42 Jahre aktiven Dienst. Der Verein ernannte sie zum Ehrenmitglied.

Spektakulär sei die Maibaumaufstellung verlaufen. Zunächst sei der Baum am letzten April-Tag aus dem Wald geholt und an den örtlichen Gaststätten vorbei im Bauhof abgelegt worden. Vor der Aufstellung am 1. Mai sei dann bemerkt worden, dass der Baum beschädigt war. Es musste gemeinsam mit dem Obst- und Gartenbauverein (OGV) kurzfristig Ersatz geholt werden, um ihn am Turngarten aufzustellen. In diesem Jahr soll die Aufstellung bereits am 30. April gemeinsam mit dem OGV erfolgen.

Nach Innen verlegt

Das traditionelle Feuerwehrfest fand wegen der Witterung nicht am Eichelsee sondern am Feuerwehrhaus statt. Zum Kameradschaftstag wanderten die Mitglieder zu einer Brauereibesichtigung in Marktsteft. In roten Nikolausmänteln und mit rotem Feuerwehrauto wurden schließlich bei in einem etwas anderen Nikolausauftritt 15 Familien besucht.

Bilanz gezogen

Zweiter Kommandant Armin Grötsch listete die Übungen und Einsätze auf. Kommandant Christian Zimmermann kann derzeit über 31 Männer, acht Frauen und fünf Jugendliche verfügen. Zimmermann lobte die Übungsteilnahme und erinnerte an die geplante Beschaffung eines gebrauchten Tanklöschfahrzeuges (TLF) mit bis zu 3000 Litern Wasservorrat, die spätestens 2019 fällig werde. Bürgermeister Peter Kraus erklärte, die Stadt habe in ihrem Haushalt 2018 vorsorglich 125000 Euro für ein TLF eingestellt. Beschaffungsmöglichkeiten sehe er vor allem bei Berufsfeuerwehren, wo Fahrzeuge nach deren Abschreibung verkauft werden.

22 Einsätze

Die Feuerwehr sei, so der Kommandant, 22 mal ausgerückt, vor schweren Einsätzen allerdings verschont geblieben. Gerätewart Frank Mühlpfort berichtete vom Zustand des vorhandenen Geräts, Jugendwart Stefan Hagenauer von der Ausbildung der Jugend, die das neu beschaffte Zelt erstmals nutzen konnte. Beim Atemschutz kann die Feuerwehr derzeit elf Geräteträger aufweisen, von denen allerdings nur sechs einsetzbar seien, berichtete Atemschutzgerätewart Uwe Krauss.

Kreisbrandrat Roland Eckert unterstrich, dass alle Einsätze ohne Personalschäden abliefen, was nicht selbstverständlich sei. Das habe sich zu letzt beim Brand in einer örtlichen Schreinerei gezeigt. Er würdigte eine Feuerwehrgemeinschaft, die immer dann zum Einsatz komme, wenn es anderen nicht gut gehe.

Ehrungen

Der Verein zeichnete Stefan Mutz für 25 Jahre im Verein aus, Jürgen Fink für 30 Jahre. Für besondere Verdienste erhielt Kurt Grötsch ein Geschenk. Als besondere Auszeichnung wurde Rosemarie „Romi“ Siemers für 42 Jahre aktiven Dienst zuteil, der Verein ernannte sie zum Ehrenmitglied.