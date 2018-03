Feuerwehr bekommt neues Einsatzfahrzeug

Der Feuerwehrverein Schwarzenau hat einen neuen Vorsitzenden. In der Hauptversammlung der Floriansjünger am Freitag im Haus der Gemeinschaft übernahm Maximilian Ruß das Amt vom ausscheidenden Alois Möslein. Zum Stellvertreter wurde Josef Ritschel gewählt. Die Wahl war notwendig geworden, weil Möslein den Vorsitz nach zwei Jahren im Amt aus zeitlichen Gründen abgeben musste. Die Floriansjünger dürfen sich spätestens in zwei Jahren über ein neues Einsatzfahrzeug freuen, das die Gemeinde zugesagt hat.

Die aktuelle Personalsituation bei der Wehr ist laut Kommandant Jens Günther gut. 44 Männer und acht Frauen verrichten ehrenamtlichen Dienst bei der Wehr. Neu in der Löschtruppe sind Hanna Geiger und Dominik-Kim Sperath. Aus der Jugendwehr stießen Timo Prappacher, Toni Hegler und Max Burger dazu. Aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind Horst Pfeiffer und Franziska Ruß.

Kommandant Günther skizzierte die wichtigsten Ereignisse der zurückliegenden zwölf Monate. Siebenmal rückten die Einsatzkräfte aus. Viermal waren Verkehrsunfälle der Grund. Zwei Brände mussten gelöscht werden. Kurz vor Weihnachten suchten die Einsatzkräfte in der Nähe des Hörblacher Baggersees nach einer vermissten Person. Mehrere Übungen trugen dazu bei, dass die Wehr ihr gutes Ausbildungsniveau halten konnte. Lehrgänge absolvierten erfolgreich Benjamin Blaß (Gruppenführer), Lukas Pfeiffer (Leiter einer Feuerwehr) sowie Markus Ruß und Florian Wächter (Maschinisten).

Jugendwehr unter neuer Leitung

Über die Aktivitäten der Jugendwehr berichtete Jugendwart Christian Pfannes. Nach zehn Jahren legte Pfannes sein Amt in die Hände der neuen Jugendwarte Valentin Weickert und Lena Hegler. Fünf Jugendliche sind mit Eifer bei der Sache. Die Jugendlichen bestanden den Wissenstest im Oktober mit Bravour. 24-Stunden-Schwimmen und Zeltlager waren die Höhepunkte beim Nachwuchs. Pfannes bedauerte, dass die Jugendwerbung „uns im vergangen Jahr leider keinen Erfolg brachte“.

Der ausscheidende Vorsitzende Alois Möslein ging in seinem Bericht auf die geselligen Unternehmungen ein. Das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen der Feier des 140-jährigen Jubiläums des Vereins. „Dank zahlreicher Helfer und weiterer aktiver Schwarzenauer haben wir alles gut geschafft“, lobte Möslein seine Helfer. Vor allem „unsere junge Generation hat mit voller Begeisterung mitgearbeitet“. Das jüngste Ereignis war der gut besuchte Feuerwehrball im Januar. Man habe im Vorstand beschlossen, die Tanzveranstaltung in der Art beizubehalten, so Möslein. Dank sagte er Josef Ritschel, Volker Lautenbach und Christian Pfannes, die das Feuerwehrhaus in Schuss halten.

Bürgermeister Volker Schmitt dankte den Einsatzkräften für ihr Engagement. Spätestens 2020 soll die Wehr ein neues Ersatzfahrzeug für das in die Jahre gekommene LF 8 erhalten. KBI Michael Krieger lobte den guten Ausbildungsstand der Wehr.