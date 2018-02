Feuerwehr Rödelsee eiskalt erwischt

(ppe) In der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Rödelsee übergab Vorsitzender Thomas Heß eine Spende in Höhe von 250 Euro für die Aktion „Rödelsee hilft“ zugunsten des Vereins „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ an Bürgermeister Burkhard Klein. Für den guten Zweck hatten sich die Floriansjünger an der Kaltwassergrill-Challenge beteiligt und waren dazu laut Mitteilung barfuß in den Rödelbach gehüpft, um die Grillsaison einzuläuten.