Feuerwehr Dettelbach leistete 577 Stunden im Einsatz

577 Stunden Einsatz verteilten sich im Jahr 2017 auf 48 Schultern der Feuerwehr Dettelbach, darunter acht weibliche. So stark ist die aktive Wehr in Dettelbach, deren Mitglieder im vorigen Jahr zu 28 technischen Hilfeleistungen, 18 Bränden, einem Fehlalarm, sechs Sicherheitswachen bei Großveranstaltungen und zwei sonstigen Tätigkeiten ausrückten. Kein Wunder, dass Kommandant Simon Apfelbacher stolz auf seine Truppe ist, was er bei der Jahresversammlung im Feuerwehrgerätehaus deutlich machte. Und er ehrte mit Oskar Müller ein Mitglied, das seit 30 Jahren der Feuerwehr die Treue hält. Nächstes Jahr sind einige Ehrungen mehr zu erwarten, deutete Apfelbacher an.

Warten auf ein neues Tanklöschfahrzeug

Es wird wohl auch ein neues Fahrzeug für die Wehr in Dettelbach geben. Das Tanklöschfahrzeug (TLF) hat ausgedient. Das bisherige wird im Ortsteil Neuses am Berg im Dienst sein. Das ist zumindest der Wunsch der Feuerwehr, und diesem Wunsch wird sich der Stadtrat in Kürze widmen, kündigte Bürgermeisterin Christine Konrad an. „Noch ist nichts fest, aber ich bin zuversichtlich, dass wir schon bald zu einem positiven Beschluss kommen werden“, so Konrad. Sie und ihre Stadträte wissen, dass das Fahrzeug nicht billig werden wird; über einen Kaufbetrag konnte sie bei der Versammlung allerdings noch nichts sagen.

In seinem Beitrag sprach Kreisbrandinspektor (KBI) Dirk Albrecht über die „stumme digitale Alarmierung“, an der hinter den Kulissen wohl schon emsig gearbeitet wird. „Es ist noch nichts Näheres bekannt; nach dem Wirbel und den gerichtlichen Auseinandersetzungen wegen des Digitalfunkes ist das aber kein Wunder“, so Albrecht. Die Altersgrenze für aktive Feuerwehrleute sei auf 65 Jahre angehoben worden. Die Jugendlichen seien nunmehr sowohl über die Kommune versichert als auch das Eintrittsalter herabgestuft. „Theoretisch könnten schon Sechsjährige bei euch eintreten“, erklärte Albrecht. Ein Aspekt, den die Feuerwehrleute bei der Änderung der Satzung intensiv diskutierten. Nun darf jeder Mitglied der Feuerwehr werden, allerdings sollte der Wohnsitz möglichst in Dettelbach sein.

Zweimal jährlich groß üben und groß feiern

Die Jugendfeuerwehr, berichtete Jugendwart Mathias Baumann, sei auf nunmehr 16 Jugendliche, davon sechs Mädchen, angewachsen. Welche Arbeit auf ihn und den zweiten Jugendwart, Michael Sturm, zukommt, ließ der ellenlange Bericht Baumanns nur grob erahnen – etwa die Ferienpassaktion oder das Zeltlager, neben den monatlichen Übungen der Wehr. Ein Aspekt, den der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Christoph Maier, ansprach, fand ungeteilten Beifall: Die Großübung aller Ortsfeuerwehren mit anschließendem Grillfest soll in diesem Jahr gleich zweimal gehalten werden.