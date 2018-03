Festnahme auf der Autobahn

Ein offensichtlich nichtbezahlter Strafbefehl wurde einem 27-jährigen deutschen Staatsbürger, der mittlerweile seinen Wohnsitz in Frankreich hat, zum Verhängnis. Dieser wurde laut Polizeibericht in der Nacht auf Freitag durch Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Würzburg-Biebelried auf der Rastanlage Haidt einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Herrn noch ein nichtbezahlter Strafbefehl ausstand. Da er die Summe vor Ort nicht entrichten konnte, musste der Mann in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht werden.