Festhalten, was vor die Linse kommt

Nebel wabert aus dem Tal, die Szene ist in magisches rot getaucht. Aus dem Meer aus Feuchte ragt ein Kirchlein – die Hohenfelder Bergkirche. Es ist eine der stimmungsvollen Fotografien von Hans Will, die zusammen mit rund 50 weiteren Bildern derzeit im städtischen Museum in Kitzingen präsentiert werden. „Kitzingen im Fokus“ heißt die Ausstellung, die noch bis zum 28. April zu sehen ist.

Was für Frühaufsteher

Ein so romantisches Foto, wie das der Bergkirche kann wohl nur ein Frühaufsteher machen. Und wer ist dafür besser geeignet, als ein ehemaliger Bäckermeister, dem die Bettflucht in die Wiege gelegt worden ist. Mit 13 Jahren schon hat sich Hans Will für die Fotografie interessiert und als er im Jahr 2008 seinen Beruf aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, sein Hobby zum Broterwerb gemacht. Neben seiner Heimatstadt Kitzingen stehen Menschen im Fokus seiner Arbeiten.

Autodidakt

„Ich bin Autodidakt“, sagte Hans Will. Und so geht er durch seine Stadt und hält fest, was ihm vor die Linse gerät. Nicht alle Fotos sind spontan, aus der Situation geschossen. So manches Mal entsteht das Bild vor seinen Augen und dann gilt es, eben mehrmals vor Ort zu sein, bis sich die richtige Lichtstimmung ergibt.

Landschaft und Menschen

Neben den opulenten, romantisch angehauchten Landschaftsaufnahmen sind es Menschen, die Will wohl faszinieren. „Es ist ein Blick auf Menschen, den man nur bekommt, wenn man sie kennt und liebt“, sagte Museumsleiterin Stephanie Falkenstein bei der Eröffnung der Ausstellung am Freitagabend.

Menschen in Alltagssituationen, fast nebenbei abgelichtet, dabei aber nahezu immer eine Geschichte erzählend – Streetfotografie lässt Grüßen. Das kann anrührend sein, kann zum Lächeln, und so manches Mal zum Lachen reizen. Für Kitzingens Oberbürgermeister Siegfried Müller ist es mit der Ausstellung gelungen, „unser geschichtliches, kulturelles und geistiges Erbe in unserem Bewusstsein wach zu halten“.

Geöffnet ist die Ausstellung zu den Öffnungszeiten des städtischen Museums in der Landwehrstraße 23, Dienstags bis Freitags von 15 bis 18 Uhr, Samstags, Sonntags und Feiertags von 14 bis17 Uhr.