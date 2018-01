Fertighausplaner bekommen ihr Fett ab

„Fertighausplaner interessieren sich recht wenig für Bebauungspläne.“ Marktbreits Bürgermeister Erich Hegwein hält recht selten mit Kritik hinterm Berg und in der Bauausschusssitzung am Mittwochabend waren es eben die Fertighausplaner, die ihr Fett wegbekamen: Ein einfaches Einfamilienhaus mit Doppelgarage im Gnodstadter Neubaugebiet überschritt die Wandhöhen des Daches zum Teil um über zwei Meter.

Ähnliche Fälle gab es im Bereich des neuen und recht schlanken Bebauungsplans bereits – die wurden zurückgewiesen. Mit der Folge, dass eine Überplanung dann im Genehmigungsfreistellungsverfahren durch ging. Konsequenterweise lehnten die Räte einstimmig die Befreiung vom Bebauungsplan ab.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Im Stadtbereich, vor allem in der Siedlung, sind etliche Schieberkreuze der Wasserleitungen zugerostet und lassen sich nicht mehr absperren. Bei Rohrbrüchen müssen deshalb teilweise ganze Straßenzüge oder Stadtviertel von der Wasserversorgung getrennt werden. Kein sehr glücklicher Zustand. Da es sich um insgesamt elf Kontenpunkte handelt, ist der Bauhof damit überfordert.

Um „ordnungsgemäße Verhältnisse zu erhalten“, so Hegwein, sollte der Auftrag dafür vergeben werden. Nach Berechnungen des Ingenieurbüros Horn dürften sich die Kosten dafür auf rund 140 000 Euro belaufen.

Ausreichendes Zeitfenster

Bei der Umsetzung des Auftrags, so die Meinung von Ratsmitglied Martin Näck, sollte den Firmen ein ausreichend großes Zeitfenster gegeben werden, damit sich auch möglichst viele an der Ausschreibung beteiligen. Einig war sich der Ausschuss, dass die Arbeiten aber noch in diesem Jahr erledigt werden sollten.

Der Gehsteig entlang der Enheimer Straße zwischen Bahnüberführung und Kreuzung zur Bahnhofstraße ist nach wie vor unzureichend zum Schutz von Fußgängern. Zwar hat die Stadt im Bereich des Fränkischen Hofs Zusagen zum Erwerb nötiger Flächen zur Erweiterung des Gehsteigs, doch ist sie nicht alleiniger Spieler: Sowohl die Bahn, als auch das Staatliche Bauamt reden hier mit.

Und deshalb gelingt eine Umsetzung auch nur dann, wenn alle Beteiligten mit machen, was die Sache verkompliziert. Denn die Bahn will die Brücke sanieren und muss zuvor den Gründungszustand der hohen Stützmauer erkunden. Und das staatliche Bauamt will die Straße sanieren.

Bis die Fußgängersituation hier zufriedenstellend gelöst ist, dürften noch einige Jahre ins Land gehen. Bis dahin müssen Fußgänger Umwege über die Buheleite oder den Friedhofsweg in Kauf nehmen. Lob gab's vom Bürgermeister für die Verwaltung der VG. Denn die hat vergangenes Jahr alleine für die Stadt Marktbreit 130 verkehrsrechtliche Anordnungen erlassen (Vorjahr 42) und im VG-Bereich 207 Bauanträge bearbeitet (Vorjahr 169). „Eine enorme Leistung“, so Hegwein.