Fensterscheibe mit Stein eingeworfen

In der Bismarckstraße in Kitzingen warf am Sonntagnachmittag ein bisher unbekannter Täter Steine gegen den Rollladen eines Fensters. Dabei wurde, laut Polizeibericht, der Rollladen, sowie das Fenster beschädigt. Der 67-jährige Geschädigte beziffert seinen Schaden auf 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.