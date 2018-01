Fenster mit Böller beschädigt

Unbekannte warfen in der Nacht auf Neujahr in der Gartenstraße in Kitzingen einen Böller gegen das Badezimmerfenster eines Anwesens. Dabei wurden das Fensterglas, der Rahmen sowie das angebrachte Fliegengitter beschädigt, berichtet die Polizei. Schaden: 200 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.