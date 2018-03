KITZINGEN vor 51 Minuten

Fenster beschädigt

Zwischen Freitag und Sonntagabend wurde in der Alten Poststraße in Kitzingen an einem Gebäude ein Fenster eingeschlagen. Offensichtlich, so die Polizei, wurde zur Ausübung der Tat ein Verkehrszeichen verwendet. Der Schaden beträgt etwa 800 Euro.