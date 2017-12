OBERVOLKACH vor 1 Stunde

Feldscheune aufgebrochen

In der Nacht zum Donnerstag brachen bisher unbekannte Täter eine Feldscheune in der Waldstraße am Ortsende von Obervolkach auf. Daraus entwendeten die Unbekannten laut Polizeibericht diverses Werkzeug, eine Batterie und zapften aus einem abgestellten Lkw 50 Liter Dieselkraftstoff ab. Schaden: 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.