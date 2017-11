Feierstunde mit vielen Gratulanten

Ehre, wem Ehre gebührt: Eine große Schar an Gratulanten nutzte am Montagvormittag die Gelegenheit, Walter Hahn zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Zu Ehren seines Altbürgermeisters und Ehrenbürgers hatte der Markt Wiesentheid einen Empfang ausgerichtet, zu dem viele frühere Weggefährten und aktuelle Amtsträger aus Hahns Betätigungsfeldern – der Kommunalpolitik und der Schule – gekommen waren.

Bewegtes Leben

„Ihr bewegtes Leben ist in Personen anwesend“, stellte Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier bei der Begrüßung fest. Die vielleicht weiteste Anreise hatte der Bürgermeister von Hagenbach in der Pfalz, Franz-Xaver Scherrer, extra gemacht. Die Pfälzer sind seit 2008 auch offiziell mit Wiesentheid befreundet, was Walter Hahn damals als Bürgermeister mit initiierte.

Besondere Spuren

Zunächst trug sein Nachfolger Knaier die Daten aus dem Lebenslauf Hahns vor und hob dessen Verdienste hervor. Landrätin Tamara Bischof zählte einige „besondere Spuren“ auf, die Walter Hahn im politischen, wie auch im schulischen Bereich im Landkreis hinterlassen habe. „Phänomenale 48 Jahre“, so Bischof, habe Hahn im Kreistag seine Meinung mit eingebracht. Nicht nur in den 18 Jahren als stellvertretender Landrat habe er die Politik im Kreis maßgeblich beeinflusst.

Bischof hob den Jubilar als „Strategen und politischen Vordenker“ hervor, der stets ein Ohr für seine Mitmenschen habe. Er habe viele Menschen für die Politik und die Freien Wähler motiviert und viele Projekte mit angeschoben. Außerdem sei die erfolgreiche Entwicklung Wiesentheids maßgeblich mit Hahns Namen verbunden, zollte Bischof ihm „großen Respekt.“

Einsatz gewürdigt

Alfred Rückel wies auf Hahns Einsatz für die Gruppierung des Bürgerblocks in Wiesentheid hin. Für die evangelische Kirchengemeinde Wiesentheid würdigte Pfarrer Martin Fromm den „engagierten Christen.“ Sichtlich überrascht und erfreut zeigte sich Walter Hahn, als ihn zum Abschluss der Feierstunde die Kinder der beiden Wiesentheider Kindergärten ein Ständchen zum Geburtstag sangen. Dass ihm die Musik am Herzen liegt, zeigte auch, dass Walter Hahn anstelle von Geschenken lieber um eine Spende für die Sing- und Musikschule Steigerwald gebeten hatte.