Feiernde Albertshöfer und siegreiche Weinprinzessin

Der liebste Tagesordnungspunkt in der Jahreshauptversammlung des Weinbauvereins Albertshofen war der Vorsitzenden Cindy Reitmeier die Ehrung von treuen Mitgliedern. Sie zeichnete die ehemalige Weinprinzessin Christine Schmer und Erwin Will für 25 Jahre im Verein aus.

„Wir werden uns bei der Pflanzaktion Die Zwetschge – Baum für Frankens Weinberge vom Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken beteiligen“, kündigte Reitmeier an. Wie die anderen Vereine auch, übt sich der Weinbauverein in Vorfreude auf das Jubiläumsjahr 700 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung Albertshofens. Demnächst startet der Reigen der Großveranstaltrungen mit dem Tag der offenen Gärtnereien am 15. April. Auch das Weinfest im August bekomme eine besondere Note und gleich eine Woche später steigt im Weinfestzelt das große Jubiläums-Wochenende. Dann wird es einen Festkommers und auch das Kreissängerfest in Albertshofen geben. Die Mitglieder des Weinbauvereins würden nach Kräften mithelfen, damit die Gemeinde die Großveranstaltungen stemmen kann.

Weinprinzessin Rebecca Reidelbach teilte mit, dass sie bei einem Weinprinzessinnen-Blitzturnier im Golfclub Kitzingen den Sieg gelandet hatte und einen Gutschein für einen Platzreife-Kurs gewonnen hatte. Sie sprach von vier wunderschönen Weinfesttagen bei ihrem Heimauftritt und kam darüber hinaus viel im Landkreis herum und noch weiter weg wie nach Frankfurt und zur Grünen Woche in Berlin.

Das Vegetationsjahr 2017 ließ Rebschutzwart Herbert Rügamer Revue passieren. Die Populationen der Kirschessigfliege und Traubenwickler würden die fränkischen Winzer mehr oder weniger beschäftigen und auch die Warnung vor der Reblaus. Diese Schädlinge bedürfen aber der Aufmerksamkeit und Beobachtung, haben die Rebhänge und Albertshöfer Herrgottsweg aber bislang kaum betroffen.

Aus dem Bericht von Schriftführer Thomas Spenrath gingen Aktivitäten wie die Winzerstammtische, der gemeinsamen Tagesausflug von Weinbauverein und Männergesangverein, die närrische Weinprobe und der Glühweinabend auf der Terrasse des Gasthauses Anker hervor. Zur Auftaktfeier des Gemeinde-Jubiläumsjahres war der Weinbauverein für den Ausschank zuständig und die Winzer leisten ganzjährig einen Beitrag. Denn die Secco-Station Schneider füllte einen Jubiläums-Secco ab und das Kitzinger Weingut Röser kreierte mit einem Kerner Kabinett vom Herrgottsweg einen Jubiläums-Bocksbeutel.

Kassenwartin Carmen Kolb wies für das Jahr 2017 ein Minus aus, aber der Verein verfügt immer noch über ein ansehnliches Konto. Bei der Weinfestgesellschaft blieb vergangenes Jahr wegen einiger Investitionen, die notwendig waren, ebenfalls nichts übrig. „Wir haben in den beiden vorherigen Jahren so gut gewirtschaftet, dass sich das verschmerzen lässt“, kommentierte Cindy Reitmeier die Kassenlage.