Fastnacht im Kitzinger Land

Vertreter von Fastnachts- bzw. Karnevals-Gesellschaften des Kitzinger Landes trafen sich im Deutschen Fastnachtmuseum zum Seminar „Brauchen wir das? Zur heutigen Bedeutung von Bräuchen im ländlichen Raum“.

Jochen Ramming zeigte – ergänzt durch Filmeinspielungen – wie aus kleinen Initiativen Großereignisse werden können, Events, die viele Besucher, darunter häufig Politiker und andere Prominente anziehen. Damit fließen letztlich auch Fördergelder. Was positiv ist, hat auch negative Seiten, heißt es in der Mitteilung an die Presse. Steht auf der einen Seite das Erlebnis der Gemeinschaft, gibt es andererseits zunehmende Auflagen, die dem privaten Engagement keineswegs zuträglich seien. Schon das Aufrichten eines Festbaums könne inzwischen die Behörden auf den Plan rufen, Brauchausübung komplizieren, die Brauchausübenden frustrieren und sich fragen lassen: „Brauchen wir das?“

Der letzte Teil des Referats kam laut Mitteilung dem Teilnehmerkreis besonders nah: Die Welt der Rhöner Maskenfastnacht am Beispiel Oberelsbach. Hier zeigte sich, dass Bräuche lebendig sind, dass sie – wie jeder Organismus – auch einmal einschlafen können, aber jederzeit wieder belebbar seien. Kein Wunder also, dass auf die abschließende Frage von Romana Wahner, „Brauchen wir das?“ ein allgemeines „Ja“ erfolgte. Es war auch ein Ja zum gemeinschaftsstiftenden Brauchwesen im Allgemeinen und zu den fastnächtlichen Bräuchen im Besonderen.

Museumsleiterin Daniela Sandner dankte den Teilnehmern für die Mitarbeit und wies auf die nächste Veranstaltung des Projektes hin: Im März 2018 kommt der Freiburger Volkskundler Professor Werner Mezger in das Deutsche Fastnachtmuseum und wird über Bräuche im Jahreslauf erzählen.