Fastenschummeln - oder wie man sich selbst überlistet

Die vorletzte Woche, wir biegen auf die Zielgerade ein. Die Launen sind so unterschiedlich wie die Herausforderungen. Auch wenn es keiner laut aussprechen mag: Letztlich sind wir alle froh, wenn es vorbei ist. Nur einer, der wird nach den Osterferien so richtig durchstarten – zumindest fast.

Wenn wenigstens Ralf Dieters selbstzufriedenes Grinsen nicht wäre. Der lauffaulste Bewegungsmangelfaster aller Zeiten lacht bloß, wenn ich mein Versagen beichte – dabei hat ausgerechnet er dazu wohl am wenigsten Berechtigung... Es ist einfach nicht hart geworden, das Zeug! Tropfende Pampe ist es geblieben. Verzweiflung! Wut! Krokodilstränen in meiner Küche! Wahrscheinlich hab' ich ein Tuch mit zu kleinen Poren über das Sieb gelegt – jedenfalls hat sich die hineingegossene Sahne (aus der Glasflasche) nicht in flüssige und feste Bestandteile getrennt. Scheiß-Internet-Rezept! Und ich hatte einer meiner Lieblingsfreundinnen doch ein Geburtstagstiramisu versprochen. Dazu brauchte ich Mascarpone...

Ein Aufruf an genau dieser Stelle vor Wochenfrist war ohne heißen Tipp geblieben. Einige von Ihnen, liebe Leser, hatten mir zwar nette Ermunterungs-Mails geschrieben, aber keiner wusste, wo es „Mascarpone ohne“ (Plastikverpackung) gibt. Also hab' ich auf Do-it-yourself gesetzt. Und bin kläglich gescheitert. Was hätten Sie an meiner Stelle nun gemacht, liebe Leser? Es hat mich tierisch gefuchst, dass ich – nach fünf eisernen Wochen mit Bambuszahnbürste, Efeu-Waschmittel und Shampoo-Seife – doch auf Plastik zurückgreifen musste, aber ich war in Zugzwang. Ein Bote, der das Elend nicht mit ansehen konnte, hat mir ein Kilo (herkömmlich verpackten) Mascarpone gekauft, in die Küche gestellt, die selbst gemachte Matschepampe entsorgt und dem heulenden Elend ein Ende gemacht.

Das Dessert wurde am Abend gelobt (ich hab's nicht probiert – wollte ja nicht auch noch gegen mein zweites Fastengebot verstoßen). Secco hat mich über mein Mascarpone-Versagen hinweggetröstet – kurzfristig. Persönliches Wochenfazit: Alles sch..ße. Ich wünsch' mir dringend ein richtig tolles Erfolgserlebnis.

Aktuelle Bewertung: Laune: 5- Körpergefühl: 2

Fleisch-Fasterin Daniela Röllinger: Neue Wege beschreiten. Das kann eine tolle Sache sein. Es kann aber auch daneben gehen. Bei einem Fallschirmsprung zum Beispiel. Für den Einen eine traumhafte Erfahrung, er würde sofort wieder in den Heli steigen, um noch mal zu hüpfen. Für den Anderen ein Alptraum – keine zehn Pferde bringen ihn da wieder rauf. Auch Essen kann so ein zwiespältiges Abenteuer sein. Da muss es gar nicht mal um Heuschrecken oder Froschbeine gehen. Es tut schon der Griff in die Kühltheke im Supermarkt. So habe ich mich auf der Suche nach Fleisch-Ersatz an eine Frikadelle aus Weiß-der-Geier-was gewagt. Eine wunderbare Alternative für alle, die den Geschmack von Fleisch lieben, es aber nicht mehr so oft essen wollen, heißt es in einem Werbespruch dazu.

Ganz ehrlich: Weder hat das Zeug mich an ein leckeres Fleischküchle erinnert, noch war es in ganz allgemeiner Hinsicht eine kulinarische Köstlichkeit. Eigentlich kennt man das ja: Modeschmuck ist kein Silber, ein Zirkonia kein Diamant, Soja kein Schnitzel. Aber das sollte man auch ganz klar sagen, statt so zu tun „als ob“. Bestimmt haben die neuen Produkte ihre Qualitäten, die der eine oder andere auch mag. Ich allerdings gehöre nicht dazu.

Aktuelle Bewertung: Laune: 4 Körpergefühl: 2-3

Geld-Fasterin Nina Grötsch: Ha! Ich habe eine Methode gefunden, mich selbst zu überlisten. Ich liebe es, abends auf dem Sofa zu sitzen, das iPad auf dem Schoß, und dann shoppen zu gehen. Also virtuell. Mal in den Online-Shop, mal in den nächsten – und dann wieder zurück in den ersten. Aktuell ist das ja leider tabu – und ich habe schon regelrecht Online-Shopping-Entzug. Halt! „In den Warenkorb legen“ ist doch gar nicht verboten, kam es mir dann vor ein paar Tagen in den Sinn. Und siehe da: So ein zweistündiger Bummel am Abend hat meinen Gemütszustand regelrecht beflügelt. Mindestens sechs T-Shirts habe ich geshoppt, zwei Bikinis und drei Hosen. Ich habe mich weder darüber geärgert, dass es die Hose leider nur noch in Größe XS gab und auch nicht darüber, dass der Bikini 69 Euro (nur das Oberteil!!!) gekostet hat. Denn am Ende hab ich meinen überquellend vollen Warenkorb mit einem kurzen Seufzer und einem schnellen Klick rutschputsch ins Jenseits befördert. Zwei Stunden für die Katz, werden Sie jetzt sagen. Doch für mich waren es zwei Stunden, die mich dem Ende der Fastenzeit ein ganzes Stück näher gebracht haben.

Aktuelle Bewertung: Laune: 3 Gewissen: 2-

Bewegungsmangel-Faster Ralf Dieter: Was soll ich sagen? Ich bin zufrieden! Gestern Mittag ein leckeres Leberkäsweckle gefuttert, dazu einen Schluck aus der Plastikflasche genommen. Am Abend dann ein paar Nudeln mit Sauce – Standard. Und zwischendurch eine neue Badehose gekauft. Die Saison startet ja schon bald. Dank meines eisernen Süßigkeitenverzichts habe ich schon ein bis zwei Kilo abgenommen. Je nach Uhrzeit und Sichtungsgenauigkeit. Die Sache mit der Bewegung will noch nicht so richtig in Schwung kommen – aber dank der neuen Badehose habe ich ja jetzt ein neues Ziel vor Augen: Wer gut schwimmt, kann schlecht untergehen.

Aktuelle Bewertung: Laune: 1 Körpergefühl: 1

Pasta-Faster Jann Weckel: Ostern ist nahe! Und das ist auch gut so. Als meine Mutter einen Besuch bei meinem Lieblingsitaliener anlässlich ihres Geburtstags vorgeschlagen hat, ist mir direkt wieder das Pastaliebhaber-Herz in die Hose gerutscht. Hektische Überlegungen: Oh Gott, bitte nicht wieder auf die besten Nudeln der Welt verzichten müssen. Oder ist das dann schon nach Ostern? Ja, ist es! Oh, das wird so gut!

Bis dahin wurde ich von den lieben Kollegen mit einer Alternative ausgestattet. Kleine Kügelchen aus Hartweizengries, original italienisch. Mit Nudeln haben die tatsächlich optisch nichts gemeinsam. Aber trotzdem finden sich auf der Packung immer wieder die Begriffe „Pasta“ und „Nudeln“. Ich schätze, ich werde auch davon noch die restliche Zeit die Finger lassen, wenn ich schon nicht einmal Glasnudeln oder Spätzle angerührt habe.

Andererseits steht auf der Packung auch: „Die kostbare Bronze stirbt machen die Pasta rau genug, um jede Art von Württemberg zu erfassen.“ Vielleicht sind das doch keine Nudeln, sondern nur ein Übersetzungsfehler…

Aktuelle Bewertung: Laune: 2 Körpergefühl: 2