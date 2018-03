Fastenandacht an der Mädchenrealschule Volkach

(ela) Vor kurzem machten sich die Mädchen der Offenen Ganztagsschule (OGS) der Mädchenrealschule Volkach während einer Fastenandacht in der klostereigenen Kapelle Gedanken, was die Fastenzeit für sie bedeuten kann, teilt die Schule mit. In einem gespielten Interview leiteten die Schülerinnen Julia Linder und Elena Jonas zum Thema hin: Einerseits kann man bewusst auf etwas verzichten, andererseits auch einmal über sich nachdenken, einen Stopp einlegen, um sein Herz für Gott zu öffnen, so die Mitteilung der Schule. Die Mädchen hörten als Evangelium die Geschichte des Jonas und notierten anschließend einen eigenen Fastenvorsatz auf Papierfische. Als Abschluss gab es noch „Knabberfischli“, die jedes Mädchen einmal bewusst schmecken und genießen konnte.