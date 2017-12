Fast vier Millionen für Kreisstraßen

Beim Unterhalt seiner Straßen setzt der Landkreis Kitzingen seit Jahren auf Kontinuität und fährt zweigleisig. Die weniger maroden Kreisstraßen werden mit einem Deckenbauprogramm auf Vordermann gebracht. Wo das nicht mehr reicht, greift das Ausbauprogramm.

3,35 Millionen Euro

Stimmt der Kreisstag in seiner letzten Sitzung des Jahres am Montag, 18. Dezember, zu, wird der Kreis im nächsten Jahr 3,35 Millionen in den Ausbau von drei Kreisstraßen investieren.

Für mehr Verkehrssicherheit

Mit 2,6 Millionen Euro fließt das meiste Geld in die Kreisstraße KT 23. Aus „verkehrssicherheitstechnischen Gründen“ muss die 1,85 Kilometer lange Strecke zwischen dem Kitzinger Ortsteil Sickershausen und der Staatsstraße 2420 (Marktsteft/Mainbernheim) ausgebaut werden. Der Oberbau ist nicht mehr tragfähig, heißt es in der Sitzungsunterlage. Die Straße ist zu schmal, hat enge Kurven und nicht einsehbare Kuppen. Die Sicherheit sei nicht ausreichend und die Verkehrssicherheit stark gefährdet. Die Kosten entstehen unter anderem wegen des hohen Aufwands bei den Erdarbeiten und dem Artenschutz.

160 Meter für 200 000 Euro

200 000 Euro wird der Ausbau der 160 Metern langen, engen Teilstrecke der Kreisstraße KT 8, die gleichzeitig die Ortsdurchfahrt von Buchbrunn ist. Bei dieser Maßnahme ist die Gemeinde mit im Boot, die die Gehwege ausbauen und neue Bauplätze erschließen wird.

Für den Kreisverkehr

Mit noch einmal 550 000 Euro ist das Kreis beim Bau des Kreisverkehrs in Iphofen dabei, der die B 8 an die Kreisstraße 19 und die Ortsstraße anschließen wird. Dafür waren im Ausbauprogramm 2017 bereits 350 000 Euro vorgesehen, die jetzt aufgestockt werden. Mitbeteiligt sind hier auch der Bund und die Stadt Iphofen, die für die Planung zuständig ist und das Projekt koordiniert.

Das Deckenbauprogramm

Neben dem Ausbauprogramm werden sechs weitere Straßen über das Deckenbauprogramm saniert. Insgesamt stehen für das nächste Jahr 500 000 Euro zur Verfügung.

Mit dabei sind folgende Straßen oder Teilstücke: KT 15, Ortsdurchfahrt Rüdenhausen (Jahnstraße); KT 21, ein Teilstück der Ortsdurchfahrt Obernbreit; KT 24, Teilstück von Wiesentheid in Richtung Untersambach; KT 30, Teilstück der Ortsdurchfahrt Nordheim im Zuge der Dorferneuerung; KT 31, Teilstück zwischen Astheim und Escherndorf; KT 37, Teilstück der Ortsdurchfahrt Krautheim im Zuge des Ausbaus der Staatsstraße 2274. Fällt einer der Maßnahmen aus, könnte die KT 49 von Burggrub nach Holzberndorf nachrücken.