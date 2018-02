Fasching in Kirchschönbach – Der CCK feiert

Gut sechs auf vier Meter sind nicht viel. Aber der Kirchschönbacher Carneval Club (CCK) kommt bestens zurecht in seiner närrischen Kuschelecke – einer der kleinsten Faschingsbühne der Region. Dort haben die Narren heuer aufs Neue gezeigt, dass in ihrem kleinen Örtchen großer Faschingsspaß zu Hause is. Denn bereits seit einem halben Jahrhundert wird in dort Fasching gefeiert.

Der Pfarr- wird zum Sitzungssaal

Angeführt vom Sitzungspräsidenten Waldemar „WaLo“ Lohmann marschierte der Kirchschönbacher Elferrat um Punkt 19.10 Uhr in die restlos ausverkaufte Faschingsarena, den Kirchschönbacher Pfarrsaal ein. Lohmann führte – stets mit einem lockeren Spruch auf den Lippen – durch den gut fünfstündigen Abend.

Dabei war viel geboten: So zeigten sieben Kirchschönbacher Jungs in einer Pantomimen-Show wie lustig ein einfacher Kinoabend sein kann. Vor allem, wenn man nur durch Gestik und Mimik kommunizieren kann, weil es im Kino ruhig sein muss. Kommen dann noch Zärtlichkeiten dazu, wie es manchmal im Kino der Fall ist, gelangen einige an ihre Grenzen.

Trauernde Wittwen mit spitzer Zunge

Die vier trauernden Witwen Christine Lohmann, Maria Bayer, Birgit Pfister und Maria Lorey standen mit Keyboarder Markus Lorey auf der CCK-Bühne und begeistern mit spitzer Zunge und feinem Gesang. Wie im vorangegangenen Jahr waren sie auf Männersuche. Schließlich waren die, die sie beim letzten Auftritt gefunden hatten, schon wieder verschwunden. So waren die Damen wieder zu haben und besangen ihre erneute Jagd nach dem Traumprinzen.

Um Nachwuchs muss sich der Kirchschönbacher Carneval Club keine Sorgen machen: Sechs junge Talente, die „Kerschömmier Coolmans“ zeigten mit ihr Sketch „Lustiges aus der Schule“ wie schlagfertig und professionell der närrische Nachwuchs ist. Schule war auch das Thema bei Sketch der „großen Schüler“ samt Lehrer Theo (Klaus Reingruber).

Auf der kleinen Bühne in die Bütt

Auch einige Gastredner stiegen auf der kleine Bühne in die Bütt. Neben dem Nachwuchstalent Marco Breitenbach von der Schwarzen Elf aus Schweinfurt und Nicole Starkmann von der Höpper Elf aus Albertshofen war „Bauer Kurt“ alias Thomas Kleedörfer aus Rimbach zu Gast. Spitzfindig erzählte er vom Leben mit seiner Frau, die nicht so dumm ist, wie viele denken. Vielmehr hätte sie einfach oft Pech beim Denken.

Zum Fasching in Kirchschönbach gehören auch die beiden Dorf-Originale Caroline Gambichler und Carina Lohmann, die als Rapunzel und gute Fee auf der CCK-Bühne standen. Mit Witz, Charme, eindeutiger Zweideutigkeit und gekonnter Gestik und Mimik erzählten sie aus ihrem Leben in der Märchenwelt. Denn dort kann es passieren, dass ein erfüllter Wunsch der Fee kräftig daneben geht.

Daneben ging der Abend in Kirchschönbach zum Glück ganz und gar nicht. Vielmehr sorgten weitere Höhepunkte auf der kleinsten Bühne der Region, wie der Auftritt von Sitzungspräsidenten Lohnman als Stammtischbruder, die Tanz-Einlage des Kirchschönbacher Männerballetts sowie der Auftritt von Bürgermeister René Schlehr und Pfarrer Erich Eyßelein aus Prichsenstadt, für gute Laune.