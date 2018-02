Fasching im Wilhelm-Hoegner-Haus

1 / 1

Foto: Foto: Lydia Grond

Den Alltag und die Sorgen vergessen und sich dem bunten Faschingstreiben anschließen, hieß es auch in diesem Jahr wieder für Bewohner des Wilhelm-Hoegner-Hauses und den Gästen der AWO-Wohn- und Pflegeeinrichtung in Kitzingen. Schunkel- und Stimmungsmusik, in einem buntgeschmückte Speisesaal, sorgten zusammen mit einem abwechslungsreichen Programm für gute Stimmung. Dabei kamen auch Tanzbegeisterte auf ihre Kosten. Unterstützung erhielten die Veranstalter durch Auftritte der „Dettelchen“, der „Dettelchen Minis“ und einem spritzigen Tanzmariechen aus Dettelbach. Die Akteure freuten sich über die gelungene Feier.