KITZINGEN vor 54 Minuten

Falschen Gang eingelegt

Nachdem am Donnerstagnachmittag ein 81-jähriger Rentner in der Ziegelbergstraße in Hoheim mit seinem Pkw eingeparkt hatte, legte er versehentlich den Vorwärtsgang an seinem automatikbetriebenen Nissan ein. Dabei fuhr der Pkw nach vorne weg und stieß gegen einen geparkten Opel einer 50-jährigen Frau. Schaden laut Polizeibericht: 1500 Euro.