Falsche Zahlen zur Krippe vorgelegt?

Das Thema Kinderkrippe lässt Wiesentheid nicht los. Zwar ist der Beschluss zum Neubau einer Krippe im Gemeinderat bereits gefasst. Doch Gemeinderat Frank Hufnagel (Bündnis 90/Die Grünen) will sich damit nicht abfinden, weil aus ihrer Sicht manches dabei nicht rechtmäßig gelaufen sei. Hufnagel kritisiert Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier für dessen Vorgehen im Vorfeld. Knaier und die Verwaltung hätten dem Ratsgremium falsche Zahlen in Bezug auf die Berechnung des Bedarfs an Krippenplätzen vorgelegt.

Die Grünen haben dazu nun die Rechtsaufsicht des Landratsamtes um eine Prüfung dieser Zahlen gebeten. Wenn falsche Zahlen vorgelegt wurden und der Beschluss zum Bau daraufhin gefasst wurde, dann könne er nicht rechtskräftig sein und müsse aufgehoben werden, so Hufnagel.

Er wollte dieses Thema in der zunächst für den Donnerstag, 8. Februar, angesetzten Gemeinderatssitzung aufgreifen und diskutieren. Vor einigen Tagen jedoch hat Bürgermeister Knaier die Sitzung abgesagt – wohl um eine Diskussion zu den Zahlen zu verhindern und das Ganze damit noch einmal aufzurollen, mutmaßt Hufnagel. Statt dessen wolle Knaier in der nächsten Sitzung am 1. März bereits erste Aufträge für die Erschließung des Grundstücks vergeben.

Bestehende Gebäude besser

Das geht Hufnagel und den Grünen zu schnell. Er werde auch am 1. März den Antrag zur Aufhebung des Beschusses stellen, kündigte er an. Der Neubau der Krippe müsse nicht sein, erst recht nicht auf grüner Wiese. Man könne günstiger auf bestehende Gebäude zugreifen und diese umbauen.

Zudem sei eine weitere Wohnbebauung im Bereich des Seeflurs ein Beispiel für Flächenfraß und aus einigen Gründen nicht ideal, so Hufnagel. Seine Partei zeigte das damit auf, dass sie dieser Tage am vermeintlich künftigen Standort des neuen Krippengebäudes im Seeflur ein Transparent aufstellten. Es trägt die Aufschrift „Betonflut eindämmen“ und wirbt für das angestrebte Volksbegehren in Bayern.

Berechnung aus eigenen Stücken

Doch zurück zum Vorwurf mit den falschen Zahlen bei der Ermittlung des Bedarfs an Plätzen für die Krippe und den Kindergarten in Wiesentheid. Anfang 2016 habe die Gemeinde den Bedarf prüfen lassen, dessen Ergebnis auch an die Gemeinderäte verschickt wurde, so Hufnagel. Darin habe es geheißen, dass Bedarf für zwei zusätzliche Krippengruppen bestünde. Die hätte man in einem bestehenden Gebäude, etwa dem einst zur Debatte stehenden DJK-Sportheim, durch einen Anbau unterbringen können. Im August 2016 sei eine neue Berechnung der Gemeinde aus eigenen Stücken erfolgt, die zunächst keiner der Räte gesehen habe. Diese sei auf viel mehr Bedarf an Plätzen gekommen, also müsse ein Neubau erfolgen.

Das hält Hufnagel für nicht nötig, was er anhand von Zahlen belegt. Sein Schluss ist, dass „15 bis 18 Krippenplätze fehlen; Kindergartenplätze haben wir genug“. Wiesentheid sei in den letzten zehn Jahren nicht an Einwohnern gewachsen. Zudem lasse sich anhand der Geburtenzahlen und Prognosen aufzeigen, dass der Bedarf nicht so groß sei wie gedacht.

„Fakten, keine Prognosen“

Bürgermeister Werner Knaier hält den Argumenten Hufnagels entgegen: Die für den 8. Februar angedachte Ratssitzung entfalle, weil keine dringenden Themen anstünden. Das Gremium habe sich erst am 18. Januar, später noch am 25. Januar, zur Beratung getroffen.

Nach Knaiers aktuellem Stand liege man in den beiden Wiesentheider Kindergärten derzeit mit 31 Kindern über dem Bedarf; dazu kämen zehn auf einer Warteliste. „Das sind Fakten, keine Prognosen.“ Der Bedarfsplan zu den Kindergartenplätzen sei, wie auch die Planung des Neubaus, mehrheitlich im Rat abgesegnet worden. Er sehe keinen Grund, eventuelle alte Beschlüsse aufzuheben, wie von den Grünen gefordert.

Knaier wolle stattdessen beim Bau der Krippe zügig weiter kommen und die Ausschreibung voranbringen. Der noch nicht bestehende Bebauungsplan für das Gebiet im Seeflur werde parallel aufgestellt, das Ganze sei im Laufen. Die Krippe dürfe im Vorgriff gebaut werden; das hätten die Ämter genehmigt.

Beschwerde-Mentalität

Der Bürgermeister sieht der Prüfung der Zahlen durch das Landratsamt gelassen entgegen. Die Behörden hätten die Bedarfspläne damals auch bekommen, geprüft und genehmigt. Er verstehe diese Beschwerde-Mentalität generell nicht. „Immer, wenn der Bürgermeister etwas macht, was einem Gemeinderat nicht gefällt, dann beschwert er sich beim Landratsamt.“ Es sei nicht die erste Klage gegen ihn. Erfolgreich sei bislang keine gewesen, schließt Knaier.