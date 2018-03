Fairtradezertifikat vergeben

Anlässlich der letztjährigen Projektarbeit der neunten Klassen hat sich eine Gruppe von Schülerinnen der Volkacher Mädchenrealschule intensiv mit dem Thema Fairtrade auseinandergesetzt und recherchiert, welche Voraussetzungen für den Erhalt eines Fairtradesiegels für die Schule zu erfüllen sind. Die Schülerinnen gründeten ein Team, bestehend aus weiteren Schülerinnen, Lehrern und Eltern. Beteiligt waren: Svenja Haas, Delia Endres, Bea Schneider, Nele Benedum, Marie Bonfig, Emilia Rößner, Hannah Dahm, Petra Dilling, Babett Endres, Franziska Eichinger, Antonia Braun, Julia Lindner, Felizitas Fehlau, Anna Hubner und Lena Hertl.

Darüber hinaus organisierten sie den Verkauf von fairen Produkten im Pausenverkauf und nutzten verschiedene Aktionen wie einen Weihnachtsmarkt oder die Valentinsaktion, um auf die unterschiedlichen Fairtradeprodukte und die Hintergründe von Fairtrade aufmerksam zu machen, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Dementsprechend groß war die Freude, als in den vergangenen Tagen die Bestätigung an der Schule eintraf, dass alle Voraussetzungen für die Verleihung des Zertifikats erfüllt seien.

Um dieses Ereignis gebührend feiern zu können, wurde ein entsprechender Rahmen in Kooperation mit der Stadt Volkach überlegt. So soll am 2. Mai ab 10 Uhr die offizielle Verleihung des Zertifikats stattfinden. Den äußeren Rahmen werden verschiedene Marktstände mit Fairtradeprodukten sowie ein großes, faires Frühstück bilden.

Anmeldung: Tel. (0 93 81) 84 86 41.