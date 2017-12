Fairtrade-Weihnachtsmarkt in der Realschule

Das Fairtrade-Team der Mädchen-Realschule in Volkach hatte für eine Pause im Schulhof einen Weihnachtsmarkt organisiert, um im Schulalltag Adventsstimmung aufkommen zu lassen. Nach einer besinnlichen Einstimmung in der Kirche gab es für die Schülerinnen Waffeln, heiße Schokolade und allerlei Kleinigkeiten, die unter fairen Bedingungen produziert worden sind, heißt es in einer Mitteilung der Schule. „Die perfekte Gelegenheit, noch schnell ein Geschenk zu ergattern und dabei auch Länder der Einen Welt zu unterstützen“, so die Mitteilung der Schule außerdem. Foto: Kerstin Petz