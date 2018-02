Fairtrade-Tag am Franken-Landschulheim

Am Fairtrade-Tag, der von den Teilnehmern eines Projekt-Seminars organisiert worden war, hatten die Schüler der 6. und 7. Klasse der Realschule und des Gymnasiums am FLSH Schloss Gaibach die Gelegenheit, mehr über fairen Handel zu erfahren. An vier Stationen erwartete die über 100 Schüler ein abwechslungsreiches Programm aus Vorträgen, Spielen und Aktivitäten zum Thema Fairtrade. Thomas Mitschke vom Weltladen Würzburg und Arno Wielgoss von der Organisation PERÚ PURO berichteten von den Vorteilen des fairen Handels. An zwei weiteren Stationen setzten sich die Schüler spielerisch mit dem Thema Welternährung auseinander oder hinterließen ihre Handabdrücke auf einem großen Banner. Dieses war zuvor von Schülern der Q12 gestaltet worden. FOTO Kneißl