Faire Knabbereien im Gemeinderat

(gkr) Rödelsee, Frankens Winzergemeinde am Schwanberg, will eine Fairtrade-Gemeinde werden. Gemeinderätin Martina Neuweg widmet sich intensiv diesem Vorhaben. Natürlich soll es im Gemeinderat selbst auch fair zugehen. Da aber nur ein Ratsmitglied während der Sitzung statt Wasser sich für Kaffee – das klassische Fairtrade-Produkt – erwärmen würde, haben Martina Neuweg und Bürgermeister Burkhard Klein für Knabbersachen entschieden, die erstmals bei der Ratssitzung am Montag gereicht wurden. Laut Neuweg fehlen noch zwei Aktionen für die Bewerbung und Zertifizierung der Gemeinde. Im Rödelseer Markt gibt es nach den Worten von Klein derzeit etwa 15 Fairtrade-Produkte. Auch die Gastrobetriebe Winzerstube und Löwenhof hätten solche in ihr Angebot aufgenommen. Jetzt hat Neuweg einen Flyer erstellt, der zum Beispiel Vereinen als Ideengeber für Veranstaltungen dienen kann. So gibt es zum Beispiel faire Sportbälle, bei Veranstaltungen könnte es einen Verkaufsstand geben oder Lokale bieten in einer Fairen Woche eine Woche lang faire Speisen an. Auch stellt die Gemeinderätin den Vereinen Kataloge mit fairen Produkten zur Verfügung.