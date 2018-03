MARKTSTEFT vor 31 Minuten

Fahrzeugteil von BMW entwendet

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagfrüh hatte eine 19-jährige Frau ihren BMW X 3 in Michelfeld im Hofraum eines Anwesens in der St.-Michael-Straße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, hatte ein Unbekannter die Abdeckung der Anhängerkupplung abmontiert und entwendet, so die Polizei. Die Geschädigte beziffert ihren Schaden auf 50 Euro.