DETTELBACH vor 29 Minuten

Fahrzeug machte sich selbstständig

(-tl) Am Mittwochabend hatte ein 22-jähriger Mann sein Auto in der Bahnhofstraße in Dettelbach unter einem Carport abgestellt. Er hatte allerdings vergessen die Handbremse anzuziehen, woraufhin das Fahrzeug rückwärts auf die Straße rollte und auf einen geparkten Pkw prallte. Da dessen Besitzer in der Nacht nicht mehr erreicht werden konnte, wurde an der Windschutzscheibe ein Hinweiszettel angebracht. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht etwa 500 Euro.