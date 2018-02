BIEBELRIED vor 1 Stunde

Fahrschülerin in Unfall verwickelt

Am Mittwochabend fuhr ein Fahrschul-Fahrzeug die Würzburger Straße in Biebelried in Richtung Würzburg. Am Steuer saß eine 17-jährige Fahrschülerin in Begleitung ihres Fahrlehrers. An der Einfahrt zur Bundesstraße 8 hielt die Fahrschülerin an. Eine nachfolgende 23-jährige Autofahrerin erkannte das vor ihr anhaltende Fahrzeug zu spät und fuhr trotz Bremsung auf. Schaden laut Polizeibericht: 2000 Euro.