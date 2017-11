KITZINGEN vor 1 Stunde

Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Beim Ausfahren aus einem Grundstück in der Balthasar-Neumann-Straße in Kitzingen übersah am Mittwochnachmittag ein 26-jähriger Autofahrer eine 20-jährige Fahrradfahrerin, die mit ihrem Fahrrad von der Alten Mainbrücke kommend in Richtung Mainbernheimer Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenprall stürzte die junge Frau laut Polizeibericht zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 550 Euro.