KITZINGEN vor 2 Stunden

Fahrrad gestohlen

Im Laufe des Februars hatte eine 13-jährige Schülerin ihr schwarz/grünes Fahrrad der Marke Conway Comfort 400 in der Richard-Wagner-Straße in Kitzingen an einem überdachten Schuppen unversperrt abgestellt. Ein unbekannter Täter betrat offensichtlich das umzäunte Grundstück und entwendete das vollausgerüstete Fahrrad. Der Zeitwert wird mit 250 Euro angegeben.