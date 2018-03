MARKTBREIT vor 1 Stunde

Fahrrad entwendet

Ein 16-jähriger Schüler hatte am Montagvormittag sein Mountainbike der Marke Winora Samoa in Marktbreit in der Neuen Obernbreiter Straße am Fahrradabstellplatz des dortigen Gymnasiums unversperrt abgestellt. Als er nach zwei Stunden zu seinem Fahrrad zurückkam, war es gestohlen worden, berichtet die Polizei. Das mehrfarbige Mountainbike war mit einer 24-Gang-Kettenschaltung ausgestattet und hatte laut Polizeibericht einen Zeitwert von 600 Euro.