Fahrerflucht, Zerstörte Jagdkanzel, Verfärbter Bach

Wasser im Bach verfärbt

Am Samstagnachmittag hatte sich das Wasser im Neuwiesenbach bei Hüttenheim auffällig blau verfärbt. Es stellte sich heraus, dass Kinder wohl Kupfersulfatsteine – ein biologisches Pflanzenschutzmittel – im Bach aufgelöst hatten. Eine Umweltgefährdung dürfte davon nicht ausgehen. Das Landratsamt Kitzingen, das Wasserwirtschaftsamt und die Feuerwehr waren in die Untersuchung eingebunden.

Jagdkanzel umgerissen

Zwischen Donnerstag und Freitag hat ein unbekannter Täter im Hörblacher Gemeindewald im Gehölz „Knock“ eine Jagdkanzel offensichtlich mit einem Fahrzeug umgerissen und ein Stück über einen Waldweg mitgezogen. Die Kanzel wurde zerstört. Schaden: 300 Euro.

Geparkte Autos angefahren und weitergefahren

In der Falterstraße in Kitzingen blieb ein Opelfahrer am Samstag, beim Ausparken an einem Daimler Chrysler hängen und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden von 1000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge teilte das Kennzeichen des Verursachers der Polizei mit. Am selben Tag blieb in der Paul-Eber-Straße-Straße in Kitzingen ein Audi an einem BMW hängen (Schaden: 1000 Euro). Obwohl der Mann von einem Zeugen angesprochen wurde, fuhr er davon. Er wurde ermittelt.

Vermutlich blaues Fahrzeug beging Fahrerflucht

Ein unbekannter Fahrer hat in der Nacht zum Freitag in der Herrnstraße in Mainbernheim einen VW Jetta beschädigt – und fuhr davon. Das Fahrzeug war vermutlich blau lackiert gewesen. Schaden: 500 Euro.

Auto zerkratzt

An einem silbernen Seat, der auf einem Parkplatz in der Kleinlangheimer Straße in Wiesenbronn abgestellt war, wurden am Donnerstag zwischen 22 und 23 Uhr Kotflügel und Fahrertür von Unbekannten zerkratzt. Schaden: 1000 Euro.

Böschungsbrand in den Weinbergen

Aus unbekanntem Grund hat am Samstag gegen 17 Uhr in den Weinbergen oberhalb von Escherndorf ein Stück einer Wegböschung gebrannt. Die Wehren aus Escherndorf und Volkach löschten es, so dass kein Schaden entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen entgegen: Tel. (0 93 21) 14 10.