Fahranfänger unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend ist im Stadtgebiet Kitzingen ein 18-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss aufgegriffen worden. Bei einer Routinekontrolle stellten Beamte der Kitzinger Polizei bei dem Fahranfänger drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Daraufhin wurde ein Test veranlasst, der positiv auf THC, also Cannabis, anschlug. In der Dienststelle der Polizei musste der junge Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun erwarten ihn neben einer Bußgeldanzeige ein Fahrverbot und eine Nachschulung.