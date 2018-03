1 / 1

Foto: Foto: Walter Braun

Erfreuliches gab es in der Bürgerversammlung in Nordheim im Zusammenhang mit dem Fährschiff zu berichten. So wurde 2017 gegenüber dem Jahr davor eine Steigerung von zirka 18 000 Fahrgästen auf 198 200 Personen registriert.