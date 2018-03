Fährbetrieb hoch im Kurs

Von Bürgermeister-Besprechungen, Weinfestplanungen, Trauungen, Sitzungen, Zeitungs- und Fernsehterminen, Messebesuchen oder Rathaus- und Weinbergsführungen berichtete Bürgermeister Guido Braun in der gut besuchten Bürgerversammlung am Montagabend in der TSV- Halle in Nordheim.

Erfreuliches berichtete Guido Braun in Zusammenhang mit dem Nordheimer Fährschiff. So nahmen im vergangenen Jahr 198 228 Personen – ein Jahr zuvor waren es 180 482 – die Dienste in Anspruch. Einnahmen in Höhe von 192 573 Euro standen Ausgaben in Höhe von 200 379 Euro gegenüber. Das waren circa 50 000 Euro weniger als im Vorjahr, berichtete Braun und verwies unter anderem auf die kostspieligen und notwendigen Untersuchungen 2016.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft standen die für die Gemeindeverwaltung wichtigen Haushaltszahlen der Jahre 2017 und 2018. Wichtige Erkenntnis aus dem Zahlenwerk 2017: Die Schulden wurden verringert und die Rücklagen um 374 460 Euro auf 1 070 550 Euro erhöht. Das wird sich aufgrund des umfangreichen Investitionsprogramms in diesem Jahr ändern. So wird sich die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 2018 voraussichtlich von 182 Euro (Ende 2017) auf 866 Euro erhöhen.

Eine ähnliche Konstellation, so der Gemeindechef, hatte man vor sechs Jahren, als die Schulden der Gemeinde zum Jahresende 2012 mit 954 447 Euro ausgewiesen wurden. Ziel ist es, die Pro-Kopf-Verschuldung bis Ende 2021 auf 161 Euro zu reduzieren. Zunächst aber müssen notwendige Bauvorhaben und sonstige Arbeiten umgesetzt werden. Der Bürgermeister nannte die Erneuerung der Ortsstraßen mit 680 000 Euro, den Grunderwerb für die Bewässerungsanlage mit 400 000 Euro, die Umgestaltung von Friedhof und Friedwiese mit 260 000 Euro, die Sanierung der Langgasse, Bauabschnitt I mit 180 000 Euro, die Kanalisation der Ortsstraßen mit 170 000 Euro, die Planung und der Grunderwerb für den neuen Kindergarten mit 165 000 Euro, die Beschaffung eines Gemeindetraktors und die Umrüstung der Mainfähre auf Elektroantrieb mit jeweils 100 000 Euro sowie Ausgaben im Zuge des 1100-jährigen Ortsjubiläums mit 50 000 Euro.

Der Gemeindechef informierte auch über Eckdaten des Haushalts 2018. Das Gesamtvolumen beträgt 5 108 600 Euro. Haupteinnahmen sind die Einkommensteuer mit 458 300 Euro (entspricht 20 Prozent) sowie die Benutzungsgebühren mit 446 500 Euro (19 Prozent). Auf der Ausgabenseite schlagen die Bauarbeiten mit fast zwei Millionen Euro mit Abstand am stärksten zu Buche.

1040 Einwohner in Nordheim

Positiv ist die Einwohnerentwicklung in Nordheim, die sich seit 2013 (1040 Personen) mit leichter Tendenz nach oben entwickelt. So wurden zum Ende vergangenen Jahres 1068 Bürger mit Haupt- und Nebenwohnsitz registriert.