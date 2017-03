FW-Fraktion schließt Wallrapp aus

Befreiungsschlag bei den Freien Wählern Kitzingen: Die bislang vierköpfige Stadtratsgruppe der FW-FBW hat ihre stellvertretende Vorsitzende Jutta Wallrapp aus der Fraktion ausgeschlossen. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Wallrapp sei nicht mehr möglich, heißt es in einem Schreiben an OB Siegfried Müller. Unterzeichner sind die FW-Stadträte Uwe Pfeiffle, Manfred Freitag und Dietrich Hermann.

Angeblicher Scheinmietvertrag

Dem Rauswurf war ein länger schwelender Streit um die Fraktionsführung vorausgegangen. Letzter Anstoß für den Bruch war dann wohl ein Vorstoß Wallrapps, die Wählbarkeit von Fraktionschef Uwe Pfeiffle prüfen zu lassen. Laut einem Schreiben an die Rechtsaufsicht im Landratsamt sei ein Zweitwohnsitz Pfeiffles – der reicht seit 2014 für die Wählbarkeit in der jeweiligen Kommune – nur vorgetäuscht.

Ob Pfeiffle, er wohnt in Mainstockheim, einen angeblichen Scheinmietvertrag hat, wird derzeit von der Stadt geprüft. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Für Fraktionschef Pfeiffle ist die Sache klar. Er wohne ab und an in der Wohnung, beispielsweise wenn er mit seinen Schützenfreunden in Hohenfeld gefeiert und etwas getrunken habe. Im übrigen verbringe er als stellvertretender Vorstand der Klinik Kitzinger Land, mit der Arbeit für die Klinikdienste GmbH und der Mitgliedschaft in Kitzinger Vereinen die meiste Zeit in seinem Wahlort.

Ringen um den Fraktionsvorsitz

Der Vorstoß, ihn aus dem Stadtratsamt zu drängen, ist für Pfeiffle und seine Fraktionskollegen allerdings nur ein Aspekt im Konflikt mit Wallrapp. Der reiche bis 2014 zurück. Schon da sollte er die Fraktionsspitze von Wallrapp übernehmen, wie er betonte. Diesen Wechsel habe die Vorsitzende jedoch ständig verschoben. Erst 2016 habe Wallrapp, im Zusammenhang mit ihrem 70. Geburtstag im April, den Führungswechsel zugesagt – und die Zusage nicht eingehalten.

Ein „Vertrauensbruch“, so FW-Mann Freitag. Weil den drei Fraktionskollegen allmählich die Geduld ausging, setzten sie im Juni 2016 Wallrapp die Pistole auf die Brust – drohten damit, den Wechsel an der Spitze durchzusetzen und dies der Stadt so mitzuteilen.

„Wir wollten kein böses Blut“

Das Echo kam etwa zwei Monate später: Wallrapp erklärte in einer Pressemitteilung ihren Rücktritt nach zehn Jahren als Vorsitzende und benannte Pfeiffle als neuen Vorsitzenden. Im gleichen Schreiben erklärte Wallrapp, dass Kollege Freitag – ebenso wie sie – 2020 nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. Diese Meldung sei mit niemandem abgesprochen worden, sein Verzicht auf eine Wiederwahl falsch gewesen, sagt Freitag. Man habe aber auf eine Gegendarstellung verzichtet: „Wir wollten kein böses Blut“.

Dass der Schritt Wallrapps in die zweite Reihe wohl nicht ganz freiwillig war, zeigte sich wenig später: In einem Schreiben an FW-Mitglieder habe die Stadträtin die Zweitwohnungs-Frage thematisiert, so Pfeiffle. Damit war Schluss mit Stillhalten bei den Freien Wählern.

Vorwurf der „Verzögerungstaktik“

Die Fraktion habe deshalb das Gespräch gesucht – und ihr in den vergangenen Tagen mehrere termine für eine Anhörung angeboten. Vergebens. Als die Fraktion die angebliche „Verzögerungstaktik“ satt hatte, gab's am vergangenen Freitag den Beschluss, Jutta Wallrapp auszuschließen. In einem Telefonat habe man ihr einen guten Ausstieg angeboten, wenn sie ihre Ämter niederlege, so Pfeiffle. Dies habe sie abgelehnt: „Wir hätten den Schritt gerne sanft gemacht“.

Jutta Wallrapp war trotz mehrerer Versuche nicht erreichbar.