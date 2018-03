FDP freut sich über Neumitglieder

Über viele Neumitglieder freut sich der FDP-Kreisverband Kitzingen. Deutlich wurde dies laut Pressemitteilung bei der Jahreshauptversammlung der Kreisverbands, die in Dettelbach stattfand.

Die Eröffnung und Begrüßung erfolgte durch Kreisvorsitzenden Andreas Sulzbacher. Als Gast konnte Wolfgang Kuhl, Landtagskandidat und Kreisvorsitzender der FDP Würzburger-Land, begrüßt werden.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Sulzbacher laut Pressemitteilung auf die verschiedenen Termine des vergangenen Jahres ein. In diesem Zusammenhang hob er die rege Beteiligung an den Informationsständen zur Bundestagswahl in Kitzingen, Gerolzhofen, Volkach und Schweinfurt hervor.

In seinem Rechenschaftsbericht wies Schatzmeisters Hans Müller auf das erfreulicherweise angewachsene Bankguthaben hin, was im wesentlichen auf die Zunahme der Mitgliederzahl zurückzuführen sei.

In seiner Funktion als Kreisrat berichtete Hans Müller von der Zusammensetzung und der Sitzverteilung im Kreistag und den Einladungen zu den verschiedenen Terminen. Er hob hierbei die verschiedenen harmonischen Entscheidungen innerhalb des Kreistags hervor, heißt es in der Mitteilung der FDP weiter. Erfreut zeigte sich Müller über die positive wirtschaftliche Situation im Landkreis. Sulzbacher bedankte sich bei Hans Müller für die gute Arbeit im Kreistag.

Die Mitglieder diskutierten die bevorstehende Landtags- und Bezirkswahl und den daraus resultierenden Zeitaufwand. Einstimmig wurde Christian Heinle zum Wahlkampfleiter benannt.

Weiter wurden in der Versammlung die Termine für das bevorstehende Wahljahr festgelegt. Von großer Bedeutung sei die Gründung eines Ortsverbandes in Volkach am 13. April im Gasthof zum Storchen (Volkach). Als besonderer Gast kann voraussichtlich der ehemalige Landesvorsitzende Albert Duin begrüßt werden.

Abschließend bedankte sich Sulzbacher bei den Mitgliedern und hofft auf einen engagierten Wahlkampf und den Wiedereinzug in den bayerischen Landtag.