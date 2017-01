Extremlauf am Kitzinger Flugplatz

„Anfang Dezember geht es richtig los“

Zweiter Anlauf für den CherokeeRun in Kitzingen: Die Anmeldung für den Extrem-Hindernislauf am 15. Juli 2017 steht bereits im Internet, das Veranstaltungs-Team von Pas-Team Ltd. (Bad Kissingen) wirbt für das Ereignis auf dem Gelände am ehemaligen Flugplatz – im Technologiepark „conneKT“. Einziger Schönheitsfehler: Die Firma Blumquadrat als Eigentümer und Entwickler des Areals hat das Ereignis noch nicht abgesegnet.

Es ist wie beim ersten Mal: Blumquadrat–Geschäftsführer Christoph Schlötterer wird von der Werbung für den CherokeeRun überrascht. Anders als beim ersten Mal, als Pas-Team sein Vorpreschen und die Werbung um Teilnehmer wieder aus dem Netz nahm, lädt der Veranstalter etlicher Extremläufe weiter die zukünftigen „Warrior“ ein. Pas-Team-Geschäftsführer Joachim von Hippel ist Optimist: „Auf jeden Fall wird was stattfinden.“

Klar ist bisher nur, dass sich die Blumquadrat GmbH auf dem einstigen Militärgelände der Harvey-Barracks (zwischen Kitzingen und Großlangheim) die geplant knallharte Bewährungsprobe auf eigenem Grund und Boden vorstellen kann. Was dazu laut Schlötterer aber fehlt, ist ein Konzept. Darauf habe man sich bei einem Gespräch mit Pas-Team Ende September verständigt. Er warte nun auf „belastbare Zahlen“ – zu Hindernissen, zu Zuschauern, zum Wettbewerbs-Gelände.

Hippel will liefern. Nach dem ebenfalls von Pas-Team veranstalteten Extremlauf DragonheartBattle am 19. November in Trendelburg. „Anfang Dezember geht es richtig los“, sagte der Geschäftsführer auf Nachfrage. Jetzt sei es noch zu früh, um eine endgültige Strecke im Kitzinger Ex-Flugplatzgelände festzulegen, so von Hippel – und zu den ersten Vereinbarungen mit Blumquadrat: „Wir haben die groben Bereiche festgelegt, wo das stattfinden soll.“

Kein einfaches Unterfangen. Die Naturschutzareale am Flugplatz (FFH-Flächen) dürfen laut Landratsamt keinesfalls für den Extremlauf genutzt werden. Und auch die Landebahn für den vor kurzem genehmigten Sonderlandeplatz dürfte vermutlich als Hindernisstrecke für den Rundparcours wegfallen. Bleibt das – insgesamt rund 75 Hektar große – Gewerbegebiet, das in Teilen noch ungenutzte Flächen besitzt und laut Schlötterer von Blumquadrat als Veranstaltungsareal vorgeschlagen worden sei.

Eine Herausforderung dürfte die Strecke selbst sein, die von Hippel zufolge durch mehr als 30 künstliche oder natürliche Hindernisse den Laufteilnehmern alles abverlangen soll: Acht Kilometer lang soll eine Runde sein – auf dem Gelände „nicht ganz einfach zu finden“, meint Christoph Schlötterer.

Von Hippel ist da optimistisch. Schließlich wirbt er für eine Hindernisstrecke der schmutzig-kräftezehrenden Art mit acht Kilometern, die die „Warrior“ – je nach Härte – bis zu drei Mal durchlaufen können. Die Beschreibung von Pas-Team sagt alles zu der Herausforderung für bis zu tausend Läufer: „Der Drillparcours ist nichts für schwache Nerven und erfordert alle möglichen Kräfte, die man als Warrior aufbringen kann!“

Was der Satz heißt, wissen die Teilnehmer des ebenfalls von Pas-Team seit 2010 organisierten Extrem-Hindernislaufs Braveheart-Battle. Rund 2700 Läufer gingen am 12. März in Bischofsheim auf die hindernisreiche Strecke – und bis an ihre Grenzen.