Experimentierkästen für erneuerbare Energien

Foto: Foto: Realschule

(ppe) Hochwertige Experimentierkästen für Schülerübungen im naturwissenschaftlichen Unterricht hat die Realschule Kitzhingen erhalten. Das Ziel ist es, die Schüler zu Experten im Bereich der erneuerbaren Energien zu machen, so dass diese im Rahmen einer Bildungspartnerschaft ihr Wissen an KITA- oder Grundschulkinder weitergeben und als Lernpaten auftreten können, heißt es in der Mitteilung der Schule. Für die Schulleitung und die Fachschaftsleiter stellt das Projekt sowohl eine weitere Stärkung der MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) dar, zum anderen lernen die Schülerinnen und Schüler der Realschule als Referenten vor Grundschülern oder Vorschulkindern im Kindergarten ihr Wissen weiterzugeben. Der Dank der Realschule geht zum einen an die Stiftung VRD für erneuerbare Energien, zum anderen an den Sachaufwandsträger der Schule, das Landratsamt Kitzingen, für die Bereitstellung der finanziellen Mittel.