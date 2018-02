Exkursion zu „Orten der Demokratiegeschichte“

Mit einem Bus voller Geschichtsfans ist der Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land zu „Orten der Demokratiegeschichte“ gefahren. Die Exkursion hatte der Initiativkreis mit der Volkshochschule Kitzingen anlässlich des 200-jährigen Verfassungsjubiläums organisiert.

Die Geschichte der politischen Umwälzungen im 19. Jahrhundert lässt sich an Orten im Landkreis Kitzingen spannend nachvollziehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Initiativkreises. Die geschichtlichen Vernetzungen der Region seien während der Busfahrten von Kitzingen nach Gaibach und von Gaibach zum Schwanberg von Monika Conrad mit Erläuterungen und informativen Bildtafeln dargestellt worden.

Das Gesamtkunstwerk Gaibach

In Gaibach wurde zunächst die in der Barockzeit errichtete Balthasar-Neumann Kirche „Zur heiligen Dreifaltigkeit“ besichtigt. Danach ging es in den Konstitutions-Saal im Schloss Gaibach. Die Pläne für das „Gesamtkunstwerk in Gaibach“, bestehend aus Konstitutions-Saal, Säule und Gelände, entwarf kein geringerer als der Hofbaumeister des bayerischen Königs, Leo von Klenze. Bei der Grundsteinlegung zur Säule 1821 war der spätere König Ludwig I. als Kronprinz mit Kronprinzessin Therese anwesend. Ebenso anwesend war Ludwig I. als bayerischer König bei der Einweihung von Saal und Säule 1828.

Zum Abschluss der Exkursion führte die Fahrt auf den Schwanberg. Auf dem Kappelrangen mit Blick über das Kitzinger Land und nach Gaibach sangen die Teilnehmer der Exkursion das Lied „Die Gedanken sind frei“.