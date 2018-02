„Ewiger Vorsitzender“ geht ins 40. Jahr

Während sich viele Vereine damit herumplagen, bei Neuwahlen Vereinsvorsitzende zu finden, können die Mitglieder des Gesangvereins recht sorglos mit dieser Frage umgehen. Denn Karl Echterling steht seit 1979 an der Vereinsspitze und geht damit seinem 40. Amtsjahr entgegen.

Das ist eine rekordverdächtige Amtszeit des Vorsitzenden, der inzwischen sein Rentnerdasein genießt und keinerlei Rücktrittsgedanken hegt. „Es drängt sich ja keiner als Nachfolger auf“, kommentierte Karl Echterling seine Wiederwahl in der Jahresversammlung. In der Vereinführung herrscht nicht nur wegen des Vorsitzenden Kontinuität auf der ganzen Linie vor.

Denn seine Stellvertreterin Kirsten-Heike Ebsen ist ebenfalls schon lange Jahre im Amt, Bei den Vorstandswahlen gab es nur eine personelle Änderung, weil Detlef Vogler nicht mehr als Beisitzer kandidierte, kam Erna-Anderl Fröhlich neu ins Gremium neben den weiteren Beisitzern Ingrid Grötsch und Jutta Übelacker. Die Kassenführung obliegt weiterhin Erich Seufert, Heike Müller ist Schriftführerin und Karin Birnack fungiert als Notenwartin.

Da die letzte Generalversammlung im Jahr 2015 stattgefunden hatte, fiel Karl Echterlings Rechenschaftsbericht größer aus. Er ging auf viele Auftritte ein und als Höhepunkt der nahen Vergangenheit die Feierlichkeiten zum 150-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2016. Das „150-Jährige“ war noch mit Katharina Koppitz als Chorleiterin begangen worden und mit einem Kirchensingen und einem Empfang in der Vinothek feierte sich der Traditionsverein.

Danach übernahm Olga Jakob den Gemischten Chor als Dirigentin. Noch in der Amtszeit ihrer Vorgängerin hatte der Verein den Versuch gestartet, einen Kinderchor auf die Beine zu stellen. Doch die Resonanz war nicht so, wie es sich die Verantwortlichen erhofft hatten, deswegen folgte im Jahr 2016 die Auflösung des Kinderchors. Der Verein mit seinen 89 Mitgliedern, davon 32 aktiven Sängerinnen und Sängern widmete sich nicht nur dem Chorgesang, sondern pfleget auch die Geselligkeit mit Weihnachtsfeiern, Wandertagen, Ausflügen und Festen.

Der Chor sang zu vielen kirchlichen und weltlichen Anlässen wie beim Stadtjubiläum und tat mit Benefizkonzerten auch Gutes. Karl Echterling dankte allen Vorstandsmitgliedern und Helfern, die sich einbringen, um die umfangreichen Jahresprogramme des Vereins zu bewältigen. Kassier Erich Seufert gab einen Einblick in die finanzielle Lage, die sich als geordnet darstellt.

Chorleiterin Olga Jakob stellte fest, dass die Arbeit mit dem Chor fruchtet und die gesangliche Qualität zugenommen habe. Sie ging auch auf den zu Jahresbeginn 2018 ins Leben gerufenen Projektchor ein, der etwas kleiner aufgestellt ist als der gemischte Vereinschor und in dem auch einige Nicht-Mitglieder mitsingen. Die 25 Sänger singen in dem Projektchor mit der Zielrichtung modernes Liedgut.

Der nächste Termin des Gesangvereins ist am 17. Februar, wenn die Sängergruppe Steigerwald seine Jahresversammlung in der Gönothek der Iphöfer Firma Göpfert abhält. An diesem Tag wird der Gemischte Chor der Gastgeber die Delegierten musikalisch begrüßen.