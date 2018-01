Euerfelder Wehr investierte in alte Fahne und neue Stiefel

Handgefertigt von Würzburger Nonnen und so wertvoll wie ein Kleinwagen: Eine ganz besondere Fahne haben die Euerfelder Feuerwehrleute im Schrank hängen und jetzt für fast 7000 Euro restauriert. Im Fokus der Hauptversammlung am Samstagabend standen ferner verdiente Mitglieder, eine funktionierende Jugendarbeit und die Rauchmelderpflicht.

„Wohl überlegt“ war laut Vorsitzenden Philipp Weippert die Investition in die alte Feuerwehrfahne: In den 1970er und 80er Jahren ging die Wehr damit auf viele Feuerwehrfeste und andere Veranstaltungen. Dies hinterließ große Verschleißspuren, die zuletzt nur noch professionell beseitigt werden konnten. Darüber hinaus bezuschusste der Verein neue Feuerwehrstiefel: Die Gummi-Sicherheitsstiefel gehören damit in Euerfeld der Vergangenheit an.

Von Einsätzen verschont

2017 blieb die neue Schutzausrüstung der 45 Aktiven – darunter zwölf Atemschutzgeräteträger – jedoch von vielen Einsätzen verschont: Einen Dachstuhlbrand nach einem Unwetter und einen brennenden Jagdsitz in der Euerfelder Flur zählte Kommandant Stephan Weippert auf. „Das war sogar für 20 Minuten unser alleiniges Feuer, das wir mit der Kübelspritze unter Kontrolle hielten“ berichtete er. Die Anfahrt zum Hochsitz stellte sich für andere Feuerwehren als komplex heraus – Euerfeld hat aber kein wasserführendes Fahrzeug.

Auf Ersatz für das über 30 Jahre alte LF 8 müssen die Feuerwehrleute allerdings noch warten: Auf die Nachfrage eines Mitglieds berichtete Weippert, dass Euerfeld im Feuerwehrbedarfsplan nicht ganz oben steht. „Ein gutes Gebrauchtes oder beispielsweise ein Vorführfahrzeug könnte die Beschaffung aber beschleunigen“ merkte der Feuerwehrchef im Hinblick auf die EU-weite Ausschreibung an.

Auszeichnungen für aktiven Dienst

Das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold und viel Anerkennung erhielten Gerald Füller und Otto Kram für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Von einer „großen Feuerwehrfamilie“ sprach bei der Laudatio stellvertretende Landrätin Doris Paul. Euerfeld habe auch schon die ein oder andere „Feuerwehrlegende hervorgebracht“. „Wir brauchen Leute die hinlangen, das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger“, befand Kreisbrandrat Roland Eckert.

Hingelangt wurde 2017 bei der Jugendfeuerwehr: Von einer konstruktiven Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrnachwuchs aus Dettelbach berichtete Jugendwart Florian Mack. So gab es unter anderem eine gemeinsame Übung mit der Drehleiter oder auch eine gemeinsame Schlafstätte beim Jugendzeltlager In Hörblach. Kommunikation jenseits von WhatsApp, Facebook und Co steht dabei im Vordergrund. Bei den Anwesenden erntete die Kooperation Beifall.

Einige Neuzugänge

Dass die Jugendarbeit gut ankommt, zeigten die Neuzugänge beim Nachwuchs: Emily Prenzel, Lena Teske, Paulien Füller und Max Herbig-Ungemach verstärken zukünftig die 19 Jugendliche zählende Mannschaft. Mehr als die Hälfte der zukünftigen Floriansjünger sind in Euerfeld weiblich. Aus der Jugendfeuerwehr verabschiedet wurden Bianca Wilhelmi und Anna-Maria Beienz.

Geduldig Rede und Antwort stand Kreisbrandrat Roland Eckert beim Thema Rauchmelderpflicht: Bei einigen Anwesenden kamen Fragen zum Kauf und Montageort der kleinen Lebensretter auf. Vorsitzender Philipp Weippert hatte zuvor in seinem Rückblick auf die seit 31. Dezember 2017 bestehende Pflicht aufmerksam gemacht.