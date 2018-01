Etat gekürzt, wo es nur ging

In der ersten Ratssitzung 2018 am Dienstagabend trugen die Ratsmitglieder in der Vorberatung zum diesjährigen Haushalt zusammen mit VG-Kämmerin Antje Teutschbein dem Auftrag zum Sparen Rechnung. Wo es ging, wurde der Etat gekürzt, auf der anderen Seite kamen auch wieder neue Aufgaben dazu.

Investitionen für den Bauhof werden nicht so umfangreich wie vorgesehen, zumal das Auto schon angeschafft wurde. Gespart wird auch bei der Umfahrung für den Ortsbereich Bühl und um Stephansberg.

Günstig sieht die Lage dieses Jahr beim Abwasserzweckverband Schwarzacher Becken aus, „da sind keine größeren Investitionen vorgesehen“, informierte Bürgermeisterin Gerlinde Stier. Gekürzt werden die Ausgaben für den Feuerwehrbedarf und auch bei Restaurationsarbeiten im Rathaus und in der Kirchenburg werden die Ausgaben klein gehalten, zumal da die Leute vom Bauhof eingesetzt werden.

Dorferneuerung

Für Maßnahmen der Dorferneuerung in Haidt steht noch ein Restbetrag an und für die Arbeiten um das Feuerwehrhaus in Atzhausen im Zuge der Dorferneuerung muss die Gemeinde für die Hälfte, in etwa 30 000 Euro, aufkommen.

Für Kanal- und Trinkwassersanierung in der Bahnhofstraße hat die Gemeinde nach Aussage der Bürgermeisterin bisher rund 1,3 Millionen Euro bezahlt. Jetzt stehen noch die Kosten für Gehweg und Straße an, so dass in der Endabrechnung für diese Straße rund zwei Millionen fällig werden dürften.

Ein weiterer großer Brocken ist der Ausbau des Kindergartens, für den 2018 rund 400 000 Euro angesetzt sind. Damit noch nicht genug, da es aufgrund der Trinkwasserverordnung und der Vorschriften für die Heizungsanlage zusätzliche Kosten geben wird. Eine Standardisierung des Trinkwassersystems würde rund 30 000 und eine Kompletterneuerung etwa 95 000 Euro kosten. Die Erneuerung der Heizungsanlage kommt auf etwa 44 000 Euro.

Bei einer Gegenstimme entschied sich der Rat für die Standardausführung beim Trinkwasser und bei zwei Gegenstimmen wurde die Erneuerung der Heizungsanlage vorbehaltlich einer Berechnung durch einen Fachmann befürwortet.

Einstimmig fiel im Zuge der örtlichen Rechnungsprüfung die Entlastung der Verwaltung und die Feststellung der Rechnungsprüfung für das Jahr 2016 aus. Dieter Zeller erinnerte bei den Details zu den Prüfungsabschnitten daran, dass es aus dem Jahr 1998 eine Vereinbarung zwischen politischer und Kirchengemeinde gibt, wonach die Gemeinde 50 Prozent des Defizits der Betriebskosten beim Kindergarten zu tragen hat.

Einnahmen für die Kirchenburg

Außerdem kamen die Einnahmen und Ausgaben für die 1200-Jahr-Feier der Gemeinde 2016 zur Sprache, deren sämtliche Posten vom Kirchenburgförderverein registriert wurden. Das Plus bei den Einnahmen kommt wieder der Kirchenburg zugute, bemerkte die Bürgermeisterin.

Der VfL bekommt von der Gemeinde wie bisher einen Zuschuss von fünf Euro pro Nase für die Jugendarbeit und die Weinfestgemeinschaft einen 50-prozentigen Anteil für Ausgaben für die Weinprinzessin, die neue wird am 9. März inthronisiert.

„Sehr erfreut“ zeigte sich die Gemeindechefin ob der Nachricht der staatlichen archäologischen Sammlung in München, dass die Gemeinde eine originalgetreue Kopie des Kleinlangheimer Altarsteins aus dem Jahr 630 als Dauerleihgabe für zehn Jahre erhält.

Bürgerversammlungen sind am 16. Februar in Kleinlangheim, am 23. Februar in Atzhausen und am 27. Februar in Haidt, jeweils um 20 Uhr. Eingeladen sind die Ratsmitglieder zur Hauptversammlung der Feuerwehr Atzhausen am 26. Januar.