Es schaut gut aus

Sie haben stürmische Zeiten erlebt, jetzt bewegen sie sich wieder in ruhigerem Fahrwasser. Die Richtung ist den 75 Mitarbeitern der Firma Stahl klar: Immer voran. Vor drei Jahren hat es noch ganz anders ausgesehen.

1999 und 2002 stand das Unternehmen kurz vor dem Schiffbruch, musste Insolvenz anmelden. Von einst 140 Mitarbeitern sank die Zahl auf 45. Es folgten Verkäufe, Inhaberwechsel. Unruhige Zeiten.

Erfahrung, Seriosität, Kompetenz

2014 stiegen Peter Jansenberger und Wolfgang Hohnhaus ein, ein Jahr später stieß Martin Link dazu. Was die drei überzeugte, ein schwankendes Schiff zu übernehmen? Peter Jansenberger muss nicht lange überlegen: Erfahrung, Seriosität und Lösungskompetenz sind die Stichworte, die er aufzählt. „Stahl hat immer noch einen guten Namen in der Branche“, sagt er. „Und motivierte Mitarbeiter.“

Dennoch schüttelt der Österreicher bei der Erinnerung an die ersten Wochen den Kopf. Einfach war die Übernahme nicht. Die Montagehallen waren quasi leer, die Firma kurz vor der Pleite, die Stimmung in der Belegschaft entsprechend mies. Bei rund fünf Millionen Euro lag der Umsatz vor drei Jahren. Die Firma fuhr einen Verlust ein. Trotzdem investierten die neuen Geschäftsführer zuerst einmal. Etwa eine halbe Million Euro ging für neue Maschinen und gesundheitsfördernde Maßnahmen am Arbeitsplatz drauf, kein Mitarbeiter wurde entlassen. Im Gegenteil: Fünf neue Kollegen wurden im Lauf der Zeit eingestellt. „Ein bisschen verrückt war das schon“, erinnert sich Jansenberger.

Hemdsärmelig

Der Schwerpunkt in den ersten Monaten lag auf der Marktorientierung. Im Vertrieb wurden neue Leute eingestellt. Der Kontakt zu den Kunden wurde wieder intensiviert. „Unsere Botschaft lautete: Wir sind wieder normal, eine hemdsärmelige Firma. Nicht mehr so umständlich“, erinnert sich der Geschäftsführer.

Die Strategie hat sich ausbezahlt. Zwei Jahre später lag der Umsatz nach eigenen Angaben schon bei sieben Millionen Euro. Ein Wachstum von 40 Prozent. „Obwohl wir uns nicht in einer Wachstumsbranche befinden“, wie Martin Link betont. Die Firma schrieb eine „schwarze Null“ und will jetzt wieder in die Gewinnzone rutschen. Ein Umsatz von zehn Millionen Euro im Jahr 2020 ist für ihn realistisch. „Ohne dass wir dabei riesig investieren müssten.“

Wie das gehen soll? Martin Link, der mehr als drei Jahrzehnte in Schwaben arbeitete und zuletzt drei Jahre für die Lebenshilfe in Stuttgart tätig war, hat klare Vorstellungen: Nach und nach neue Märkte erobern, ohne dabei die Wurzeln zu vernachlässigen. „Wir sind eine Manufaktur“, betont der Geschäftsführer. „Bei uns wird immer noch viel mit den Händen gearbeitet.“ Und das soll auch so bleiben. Ein Ausbau der Automatisierung kommt für beide Geschäftsführer nicht in Frage. Die Wertschöpfung soll in der Region bleiben. Stahl arbeitet eng mit örtlichen Handwerkern zusammen.

In Süddeutschland und in Österreich liegt der größte Absatzmarkt für die Stahl-Produkte – Großküchen aus Edelstahl, Kühltheken und Vitrinen sowie Kochblöcke, die in der Regel Sonderanfertigungen sind. In den Kantinen von so bekannten Firmen wie SAP, Bosch oder der Telekom finden sich die Produkte Made in Markt Einersheim. Die neuesten Entwicklungen in der Systemgastronomie bescheren den Unterfranken immer wieder Aufträge. „Dieses Thema pulsiert gerade“, freut sich Martin Link. „Gekocht wird praktisch vor den Augen der Kunden. Da wird die Ästhetik eines Kochblockes zu einem hoch emotionalen Thema.“

Märkte der Zukunft

Ihre Kompetenz wollen die Markt Einersheimer heuer erstmals auf der internationalen Fachmesse für Hotellerie, Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien und Konditoreien, der Internorga in Hamburg, präsentieren. Ein Edelstahl-Kochblock mitsamt passenden Sitzgelegenheiten wartet in der Montagehalle bereits auf die Auslieferung. Jansenberger und Link hoffen auf viele intensive Kundenkontakte. Norddeutschland, die Benelux-Länder und die Schweiz betrachten sie als spannende Märkte der Zukunft. Auch im Mittleren Osten kann sich Jansenberger ein wachsendes Geschäftsfeld vorstellen. „Wir haben letztes Jahr schon ein Projekt in Kuwait verwirklicht“, sagt er. Jetzt gibt es Anfragen aus Saudi-Arabien.

Schnell und wendig

Dank seiner Kontakte sind die Markt Einersheimer mittlerweile in eine sieben Firmen umfassende Gruppe eingebunden, die 2016 rund 80 Millionen Euro Umsatz erzielte und insgesamt 450 Mitarbeiter stark ist. Die Geschäftsführer erhoffen sich bei der Auftragsakquise Synergieeffekte, betätigen sich die anderen Firmen doch in verwandten Feldern wie der Gastronomie, der Klinikausstattung oder der Medizintechnik. „Auch da geht es um Themen wie Hygiene und es wird viel mit Edelstahl gearbeitet“, erklärt Jansenberger. Gleichzeitig betont er, dass jede Einheit eigenständig bleiben soll. „Wir sind kein Konzern. Wir wollen bei Stahl auch weiterhin schnell und wendig sein mit hoch motivierten Mitarbeitern.“