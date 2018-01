Es lebe die Bayerische Verfassung

Das Verfassungsfieber hat Monika Conrad gepackt. Mit Begeisterung plant und organisiert sie Vorträge, Ausstellungen und Ausflüge, um das 200-jährige Jubiläum der Konstitution des Freistaats zu feiern. Ihr Wissen über die historischen Zusammenhänge ist beachtlich, scheinbar jedes Detail kann sie genau erklären.

Das erste Mal mit dem Thema Verfassungsjubiläum in Berührung gekommen ist die Kleinlangheimerin vor zehn Jahren. „Damals habe ich eine Verfassungsfeier an der Konstitutionssäule in Gaibach miterlebt“, erzählt sie. „Dabei wurde die regionale Bevölkerung einfach nicht berücksichtigt.“ Zwar würde 2018 in ganz Bayern gefeiert, „aber wir Franken wollen da auch mitreden.“

Nach ihrem Erlebnis um Jahr 2007 begann Conrad, sich mit der Geschichte der Verfassung und der Zeit ihrer Entstehung auseinanderzusetzen. „Dabei habe ich bemerkt, dass die Bevölkerung kaum etwas darüber weiß“, sagt sie. Um das zu ändern, hat sie den Initiativkreis Kultur, Geschichte und Archäologie im Kitzinger Land gegründet.

„Wir wollen darauf hinweisen, dass wir 2018 ein wichtiges Jubiläum haben“, erklärt Conrad. 200 Jahre Bayerische Verfassung und zusätzlich 100 Jahre Freistaat Bayern, das sei ein Grund zu feiern. Und das will Monika Conrad mit dem Initiativkreis und möglichst vielen Gästen tun – bei zahlreichen Veranstaltungen.

Besonders am Herzen liegt ihr ein Ausflug am 3. Februar. Unter dem Motto „Orte der Demokratiegeschichte im Landkreis Kitzingen“ werden dann verschiedene, geschichtsträchtige Orte angefahren und besichtigt. „Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Multiplikatoren, also Leute wie Lehrer oder Fremdenführer, die die Informationen dann weitergeben“, erklärt Conrad. Für den Ausflug anmelden kann man sich noch bis zum 19. Januar bei der Volkshochschule Kitzingen.

Weitere besondere Programmpunkte seien vier Veranstaltungen mit Hans Driesel vom Fastnachtsmuseum. Dabei stellt er Revolutionspoesie unter dem Oberthema „Die Gedanken sind frei“ vor. Am 25. März startet in der Barockscheune Volkach außerdem eine Sonderausstellung, die ebenfalls dieses Thema behandelt. Gezeigt werden dort Exponate, die die Zeit, in der die Verfassung entstanden ist, veranschaulichen sollen.

„Das war damals eine extreme Armut“, erklärt Conrad. „1817 war ein richtiges Hungerjahr.“ Danach hätten die Menschen gehofft, dass durch die Verfassung Ruhe einkehre. „Die Leute haben damals große Hoffnungen in die neuen Gesetze gesteckt.“

Bei der Ausstellung ist der Initiativkreis noch auf die Unterstützung der Gemeinden und Vereine im Kitzinger Land angewiesen: Bis Mitte Februar sollen diese Bilder und Texte aus dieser Zeit einreichen. Wer Material zur Verfügung stellen möchte, kann sich an Monica Conrad (conrad.monika@t-online.de) wenden. Auch bei Fragen zu den vielen weiteren Veranstaltungen zum Verfassungsjubiläum steht sie zur Verfügung. Diese sind – mit vielen anderen aus ganz Bayern – auch auf der offiziellen Seite zum Verfassungsjubiläum www.wir-feiern.bayern aufgelistet.