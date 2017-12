Es gibt wieder mehr Grundschüler

Die Schülerzahlen im Grundschulverband Marktbreit festigen sich: Nach dem Tiefpunkt im Jahr 2014 mit gerade noch 206 Schüler wird im kommenden Jahr mit 230 Schülern gerechnet. Für Verbandsvorsitzenden Erich Hegwein liegen die Gründe zum einen an den wieder steigenden Geburtenraten und am neuen Baugebiet in Marktbreit.

Und, so seine Prognose in der Sitzung der Verbandsversammlung am Dienstagnachmittag: Der Anstieg dürfte Schwung haben. Das zumindest zeigen die vielen Kinder, die derzeit die Kindergärten im Verband besuchen. Weiterer positiver Effekt: Auch die Mittelschule Marktbreit dürfte langfristig davon profitieren.

Der Haushalt des Grundschulverbands für das Jahr 2018 bewegt sich weitgehend auf dem Niveau des Vorjahres und schließt mit insgesamt 697 500 Euro 18 600 Euro niedriger ab. Trotzdem steigt die Umlage für die Mitgliedsgemeinden um knapp 60 000 Euro - was vor allem an der aufgebrauchten Rücklage liegt, die im vergangenen Jahr ausgeschöpft wurde. Der Verband arbeitet kräftig am Abbau der Schulden, die vor einigen Jahren bei der Generalsanierung des Schulhauses im Jahr 2010 und der Turnhalle 2005 aufgenommen wurden. Ende des Jahres liegen die Verbindlichkeiten noch bei 1,57 Millionen Euro, werden aber ohne eine Investitionsumlage für die Gemeinden kontinuierlich abgebaut.

Insgesamt muss Marktbreit für 102 Schüler 228 480 Euro (Vorjahr 94 Schüler, 1880752 Euro) an den Verband bezahlen. Auf Marktsteft entfallen 145 600 Euro für 65 Schüler (Vorjahr 130 520 Euro für 65 Schüler), Obernbreit 87 360 Euro für 39 Schüler (Vorjahr 96 384 Euro für 48 Schüler) und Segnitz 53 760 Euro für 24 Schüler (Vorjahr 40 160 Euro für 20 Schüler).