Schützenmeister Gerhard Wenkheimer hatte zur Generalversammlung der SSG mit Neuwahlen und Ehrungen ins Schützenhaus eingeladen.

Zum ersten Schützenmeister wurde Gerhard Wenkheimer gewählt, zweiter Schützenmeister ist Harald Beuschel. Als Kassenwart wurde Elmar Högner bestätigt, Schriftführer ist Richard Konrad. Als Sportwart gewählt wurde Raimund Höhn und Hans Böhm ist neuer Altherrenwart. Neu ist auch der erste Jugendwart Michael Böhm. Die Revisoren sind Gerhard Böhm und Werner Graber und als Beisitzer fungieren Andreas Wenkheimer, Christina Kögler und Werner Will.

Aus dem Bericht des Sportwarts ging hervor, dass aktuell drei Mannschaften mit bemerkenswertem Erfolg schießen. Die Senioren-Mannschaft nahm an der Gaumeisterschaft teil und in der Gauoberliga schießen die Senioren aufgelegt. Auf mittlerem Niveau befinden sich die A-Klassen. Zum ersten Mal wurde wieder eine Luftpistolen-Mannschaft gemeldet – was den Schützenmeister zu einem freudigen Ausruf animierte: „Es geht wieder aufwärts!“

Aus dem Jahresbericht von Gerhard Wenkheimer wurde das Jahr noch einmal lebendig: Er selbst errang nach 48 Jahren mit einem 211,2 Teiler erstmals die Königswürde, ihm zur Seite stehen seine beiden Ritter Michael Kraft mit einem 219,2 Teiler und Richard Konrad mit einem 238,4 Teiler. Bürgerschützenkönig wurde Peter Kraft mit einem 231 Teiler, gefolgt vom Bettina Felbinger (239 Teiler) und Jochen Ehrlich (416 Teiler).

Die (SSG) hatte nach einigen Jahren mit lukrativen Sachpreisen wieder das Bürgerschießen aufleben lassen – 57 Teilnehmer hatten dabei ihr Glück probiert. Ein zerlegtes Wildschwein, zwei Rehkeulen, ein Fasan und für die Jugendlichen eine Playstation, ein Fitness-Tracker und Kopfhörer waren die Hauptpreise.

In diesem Jahr wird wieder ein Schlachttag stattfinden, dazu sollen auch Freunde und Familienmitglieder eingeladen werden. Am 21. und 22. September wird ein Bürgerschießen ausgerichtet und das Königsschießen findet am 16. und 20. Oktober statt.

Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Hans Böhm (50 Jahre) und Tilo Gernert (500 Runden-Wettkämpfe). Für 50 Jahre ehrenamtliches Engagement bei der SSG: Heinz Neubert (zehn Jahre Schützenmeister, 24 Jahre 2. Schützenmeister, sieben Jahre Seniorenwart, vier Jahre Beisitzer, drei Jahre Sportwart und zwei Jahre Schriftführer) und Werner Will (22 Jahre Schützenmeister und vier Jahre 2. Schützenmeister).