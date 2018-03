„Es geht uns doch überwiegend gut“

Man kann ihn getrost als politisches Urgestein im Kreis Kitzingen bezeichnen. Robert Finster ist seit 1969 SPD-Mitglied. Der gelernte Landmaschinen-Mechaniker, der 1970 in den Polizeidienst eintrat, hat jetzt seine Ämter im Kreisvorstand der SPD abgegeben. Er will dem Nachwuchs rechtzeitig eine Chance geben. „Aber ganz zurückziehen will ich mich noch nicht“, sagt der stellvertretende Landrat. „Dafür macht mir die Politik viel zu viel Spaß.“

Robert Finster: Willy Brandt war mein Idol, ein Visionär. Er hat mich angesprochen, nicht nur wegen seiner Ost-Politik. Er war auch jemand, der den Umweltgedanken damals schon im Blick hatte. Stichwort: Blauer Himmel an Rhein und Ruhr.

Finster: Im Prinzip ja, aber wir befinden uns insgesamt in einer Umbruchphase. Alles ist miteinander verwoben, die klaren politischen Konturen von damals sind verschwommen.

Finster: Die CDU ist mit Angela Merkel in die politische Mitte und sogar darüber hinaus nach links gerutscht, die SPD hat sich ebenfalls in die Mitte zubewegt, weil dort angeblich die Wahlen gewonnen werden. Mit der Folge, dass die SPD ihren Status als Arbeiterpartei verloren hat. Das hängt eng mit der Agenda 2010 von Gerhard Schröder zusammen. Den Parteitag in Berlin werde ich nie vergessen.

Finster: Weil es so ein großes Ringen innerhalb der Partei war. Ich war beispielsweise für die Agenda, die bayerische SPD hatte sich dagegen ausgesprochen. Letztendlich muss man Gerhard Schröder großen Respekt zollen.

Finster: Ja. Er hat für die Zukunft des Staates gehandelt und weniger für die grundsätzliche Ausrichtung seiner Partei.

Finster: Mit einigen Stellschrauben schon, aber das größte Problem mit meiner Partei hatte ich in Sachen Leiharbeit. Arbeiter, die oftmals ausgenutzt werden und keine Sicherheit haben. Bei so etwas müsste die SPD geschlossen widersprechen.

Finster: (stöhnt) Wenn ich das wüsste.

Finster: Nur Erklärungsversuche. Politik ist immer von Emotionen geprägt und die Verknüpfung ihrer Partei mit den Begriffen Heimat und Tradition, das hat die CSU über die Jahrzehnte gut hinbekommen. Und ganz ehrlich: Die CSU-Kollegen im Kreisrat sind alles ordentliche Leute.

Finster: Weil ich mich als Demokrat besser bei der SPD aufgehoben fühle. Nehmen Sie nur den Horst Seehofer mit seinem Machtanspruch, den ständigen Drehungen und Wendungen. Er will alles bestimmen innerhalb seiner Partei, sogar seinen Nachfolger. So etwas würde sich ein SPD-Mitglied niemals gefallen lassen.

Finster: Sie vermittelt vielen Menschen den Eindruck, dass sie sich um ihre Anliegen kümmern. Eine Antwort liefert die AfD freilich nicht.

Finster: Viele Menschen klagen über die Schließung von Bädern, den Zustand der Straßen oder der Schulen. Sie glauben, dass diese Dinge nicht angegangen werden, weil das Geld lieber für die Flüchtlingsarbeit ausgegeben wird. Ich wundere mich über diese Stimmung im Volk. Es geht uns doch überwiegend gut.

Finster: Natürlich gibt es auch Menschen, die sich abgehängt fühlen. Die glauben, dass der Staat sie im Regen stehen lässt. Das hat uns nicht zuletzt der Armutsbericht der Bundesregierung vor Augen geführt. Wir müssen uns um diejenigen kümmern, die sich auf der Verliererstraße wähnen. Wir müssen diesen Menschen eine Perspektive geben. Darum kümmern, dass das öffentliche Leben funktioniert.

Finster: Sonst bekommen AfD und Pegida weiter Aufschwung.

Finster: (lächelt) Wissen Sie, früher haben wir schon im Vorfeld gewusst, dass unsere Anträge keine Chance auf eine Mehrheit haben. Wir haben trotzdem dafür gekämpft.

Finster: Seit es keinen CSU-Landrat mehr gibt, hat sich das Miteinander von Grund auf gewandelt. Frau Bischof ist offen gegenüber allen Parteien. Die Kommunikation und die Entscheidungen sind viel transparenter geworden.

Finster: Ich bin jetzt 66. Eine genaue Zeitangabe will ich nicht machen. Es macht mir auf jeden Fall noch eine Menge Spaß.