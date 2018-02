Erwin Christ aus Nordheim feierte 80. Geburtstag

Erwin Christ, Winzermeister aus Nordheim, feierte vergangenen Samstag 80. Geburtstag. Zahlreiche Gratulanten, darunter Ehefrau Bilhilde, die Söhne Ludwig, Raimund und Erich, deren Ehepartner sowie fünf Enkel gaben sich ein Stelldichein. Das Berufsziel des Winzers mit Leib und Seele stand von frühester Jugend an fest. So besuchte er nach der Berufsschule mehrere Bildungsinstitute, um sich in Sachen „Weinbau und Kellerwirtschaft“ auf den neuesten Stand zu bringen. 1963 heiratete Christ die Nordheimer Winzertochter Bilhilde Gürsching. Der bestehende Betrieb wurde ausgebaut und die ersten Schritte in Richtung Bio-Anbau gestartet. „Der Weinbau ist ein sehr schöner, aber auch harter Beruf“, sagt der Jubilar und blickt auf die ersten Jahre als Öko-Winzer zurück. „Da gab es anfangs auch weniger erfolgreiche Zeiten“, erinnert sich Christ. Und dennoch hat sich das Risiko mit der Umstellung auf ökologischen Anbau im Jahr 1964/65 gelohnt, berichtet er weiter. Heute zählt das „Bioland-Weingut Christ“ zu den renommierten Öko-Betrieben nicht nur auf Kreisebene. In seiner Heimatgemeinde stand Christ achtzehn Jahre an der Spitze des Weinbauvereins und fungierte zudem als stellvertretender Vorsitzender beim Männergesangverein und bei der Feuerwehr. Von 1969 bis 2017 war Christ Mitglied des Arbeitskreises des Fränkischen Klein- und Obstbrennerverbandes. Auch beim Amtlichen Rebschutzdienst war er aktiv und fungierte zudem als Prüfer bei der Fränkischen Branntwein- Prämierung. Für seine Verdienste um die Weinwirtschaft wurde Christ 1997 mit der Staatsmedaille des Bayerischen Ministeriums ausgezeichnet. Der begeisterte Hobby-Fotograf freut sich darüber, dass Nordheim während seiner Amtszeit als Weinbauvorsitzender mit Monika Kram und Petra Christ zwei Fränkische Weinköniginnen stellen konnte. Und er ist stolz auf die Tatsache, dass sein Betrieb als erster in Franken den ökologischen Weinbau praktizierte. Text/